Pallanuoto, Serie A1 2025: sabato la quindicesima giornata, c’è il derby ligure

Prosegue senza soste il campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. In programma sabato la quindicesima giornata che vedrà tutte le quattordici squadre scendere in campo nello stesso giorno (a differenza dell’ultima, spalmata su più date visti gli appuntamenti europei).

L’attesa è tutta per il derby ligure tra Pro Recco ed RN Savona: sfida tra la prima e la terza della classe, con anche un occhio verso il mercato, visto il possibile scambio di portieri, con Marco Del Lungo che si sposterebbe nei rossobianchi e Gianmarco Nicosia dai supercampioni di tutto. Ovviamente getterà l’occhio sul match l’AN Brescia di Sandro Bovo che vola in Sicilia per affrontare il Telimar e spera in un passo falso dei recchelini.

QUINDICESIMA GIORNATA

Sabato 1 febbraio

14:00 – Onda Forte – CC Ortigia 1928

15:00 – CN Posillipo – Nuoto Catania

15:00 – Pro Recco Waterpolo – RN Savona

15:00 – Telimar – AN Brescia

16:00 – Training Academy Olympic Roma – Pallanuoto Trieste

17:00 – Roma Vis Nova Pallanuoto – RN Florentia

18:00 – Iren Genova Quinto – De Akker Team