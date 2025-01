Pallanuoto, Serie A1 2025: risultati e classifica della quattordicesima giornata. Vince facile l’RN Savona

Quattro partite in questo sabato dedicato alla Serie A1 di pallanuoto maschile, con gli altri tre match anticipati a causa dei rispettivi impegni a livello continentale. Il match più atteso era quello dell’RN Savona che in casa batte il Training Academy Olympic Roma e vola in terza piazza in graduatoria alle spalle della coppia al comando. Andiamo a rivivere tutti gli incontri con risultati e classifica aggiornata.

14ª giornata

Sabato 11 gennaio

De Akker-Pro Recco 8-14

Mercoledì 22 gennaio

CC Ortigia 1928-Roma Vis Nova Pallanuoto 14-8

AN Brescia-Iren Genova Quinto 21-9

Sabato 25 gennaio

Savona-Training Academy Olympic Roma 15-9

Nuoto Catania-Pallanuoto Trieste 5-12

Onda Forte-Telimar 12-14

RN Florentia-CN Posillipo 7-14

CLASSIFICA

AN BRESCIA 40

PRO RECCO WATERPOLO 40

RN SAVONA 36

PALLANUOTO TRIESTE 25

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 24

CN POSILLIPO 22

DE AKKER TEAM 21

C.C. ORTIGIA 1928 19

TELIMAR 17

R.N. FLORENTIA 14

IREN GENOVA QUINTO 13

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 11

NUOTO CATANIA 3

ONDA FORTE 1