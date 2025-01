Pallanuoto, Serie A1 2024-2025: De Akker-Pro Recco 8-14 nell’anticipo della 14ma giornata

Nell’anticipo della 14ma giornata, la prima del girone di ritorno, della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile, resosi necessario per gli impegni della Pro Recco in Euro Cup, i campioni d’Italia passano in casa del De Akker Team con lo score di 8-14 e restano in vetta alla classifica a punteggio pieno, staccando il Brescia, che scivola a -3, ma con un match da recuperare.

Nel primo quarto ottimo inizio dei padroni di casa, che nella seconda parte della frazione trovano il primo break dell’incontro e scappano sul 4-2. Nel secondo periodo i campioni d’Italia impiegano 1’32” per riequilibrare la contesa, poi ribaltano il punteggio con un break di 0-5. I bolognesi tornano in gol e si arriva a metà gara sul 5-7.

Nella terza frazione i vicecampioni d’Europa chiudono il match con un altro break micidiale di 0-4 firmato nella seconda parte del periodo. Il De Akker Team va in gol nel finale per il 6-11. Nell’ultimo quarto la Pro Recco tocca il massimo vantaggio sul +7 (6-13), poi controlla senza particolari patemi fino al definitivo 8-14.

TABELLINO

DE AKKER TEAM-PRO RECCO WATERPOLO 8-14

DE AKKER TEAM: Valle, N. Filippelli, H. Rouwenhorst 1, M. Bragantini 1, K. Milakovic 1, Lucci 1, Tringali, Gallo 1, A. Condemi 1, S. Luongo 1, E. Cocchi 1, A. Urbinati, M. Pederielli, M. Martini. All. Mistrangelo.

PRO RECCO WATERPOLO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 2, Durik, G. Cannella 4, A. Younger, A. Fondelli 1, N. Presciutti 1, Gardella, M. Iocchi Gratta 1, S. Scarmi, F. Condemi 3, B. Hallock 2, T. Negri, Haverkampf. All. Sukno.

Arbitri: Ricciotti e Scappini.

Note – Parziali: 4-2, 1-5, 1-4, 2-3. Uscito per limite di falli Cocchi (D) a 1’33” del quarto tempo. Superiorità numeriche: De Akker Team 2/8 + un rigore e Pro Recco Waterpolo 3/11 + 3 rigori. Spettatori: 400 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

Girone di RITORNO

1^ Giornata – sabato 11 gennaio 2025

15:00 DE AKKER TEAM – PRO RECCO WATERPOLO* Bologna – Stadio del Nuoto “C. Longo”

1^ Giornata – mercoledì 22 gennaio 2025

14:30 C.C. ORTIGIA 1928 – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO Siracusa – Piscina Comunale “P. Caldarella”

19:00 AN BRESCIA – IREN GENOVA QUINTO Brescia – Centro Natatorio Mompiano

1^ Giornata – sabato 25 gennaio 2025

14:00 R.N. SAVONA – TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA Savona – Piscina Comunale “C. Zanelli”

15:45 NUOTO CATANIA – PALLANUOTO TRIESTE Catania – Piscina Comunale “F. Scuderi”

16:00 ONDA FORTE – TELIMAR Roma – Centro Federale Valco San Paolo

18:00 R.N. FLORENTIA – C.N. POSILLIPO Firenze – Piscina Comunale “G. Nannini”

Classifica

PRO RECCO WATERPOLO* 36

AN BRESCIA 33

RN SAVONA 30

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 18

DE AKKER TEAM* 18

PALLANUOTO TRIESTE 16

C.C. ORTIGIA 1928 15

CN POSILLIPO 15

TELIMAR 14

R.N. FLORENTIA 11

IREN GENOVA QUINTO 10

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 8

NUOTO CATANIA 3

ONDA FORTE 1

* = una partita in più