Pallanuoto femminile, Italia ancora battuta dalla Spagna nella seconda amichevole di Napoli

Non cambia il risultato della seconda amichevole disputata dal Setterosa, in raduno a Napoli, dove le azzurre del commissario tecnico Carlo Silipo sono in common training con la Spagna: le iberiche vincono anche la seconda amichevole e, dopo il 15-8 di ieri, oggi il punteggio recita 24-12.

Così come nel primo caso, anche il secondo match viene giocato in maniera non ufficiale, tanto che l’incontro è suddiviso in cinque frazioni e non nelle tradizionali quattro: le campionesse olimpiche doppiano le azzurre, imponendosi per 24-12 (5-3, 5-2, 5-1, 5-4, 4-2).

L’Italia e la Spagna stanno preparando insieme le qualificazioni della World Cup 2025 di pallanuoto femminile, con la Division I in programma da martedì 14 a domenica 19 gennaio ad Alessandropoli, in Grecia: il Setterosa giocherà nel Girone B contro Paesi Bassi, Australia ed Israele.