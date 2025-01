Pallanuoto: il Setterosa perde 12-8 con l’Australia nell’ultima partita del girone. Domani la sfida agli USA

Terza partita, seconda sconfitta per il Setterosa nella World Cup di pallanuoto in quel di Alessandropoli. In terra greca le azzurre sono state sconfitte per 12-8 dall’Australia nell’ultimo match del primo mini-girone. Domani le ragazze di Carlo Silipo se la vedranno con gli Stati Uniti alle 16.00.

Partita che è iniziata subito male per la squadra tricolore: parziale di 5-1 per la compagine oceanica trascinata da una super Andrews autrice di cinque reti. A metà gara il parziale è di 7-2 e la partita è praticamente terminata. Le azzurre con orgoglio provano a rientrare, ma devono arrendersi con uno scarto di quattro reti.

Italia-Australia 8-12

Italia: Condorelli, Leone, Di Maria, Gant, Cergol, Giustini, Colletta, Bettini 2, Ranalli 4 (2 rig.), Cocchiere, Papi 1, Sesena, Rosta, Cassarà 1. All. Silipo.

Australia: Longman, Pedley 1, Marsh, Halligan 1, Mitchell, A. Andrews 5, C. Andrews 1, Hearn, Thomas 1, Williams, Dalziel, Jackovich 2, Durston, Putt. All. Rippon.

Arbitri: Markopoulou (Gre) e Blaskovic (Cro).

Note: parziali 1-5, 1-2, 3-3, 3-2. Uscite per limite di falli Pedley (A) e Gant (I) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 4/10 + 2 rigori e Australia 6/8. Sesena subentra a Condorelli nel secondo tempo. Condorelli subentra a Sesena nel quarto tempo.