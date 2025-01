Pallanuoto, i migliori italiani della quattordicesima giornata di A1. Bene Cannella e Balzarini

MIGLIORI ITALIANI QUATTORDICESIMA GIORNATA SERIE A1 PALLANUOTO

Giacomo Cannella: tornato alla base dopo il prestito a Malta, in casa Pro Recco il laziale è una carta importante da giocare. Nell’anticipo sul De Akker si scatena con quattro reti.

Alessandro Balzarini: a suon di prestazioni super si sta prendendo un ruolo importante sia nell’AN Brescia, ma in futuro potrebbe arrivare anche per il Settebello di Sandro Campagna. Altre 4 reti per tenere i lombardi in vetta.

Valerio Rizzo: i liguri restano in scia alle due capolista, a trascinarli c’è il solito veterano che nella sfida non facile in casa con il Traning Academy Olympic Roma porta i suoi al successo con quattro reti.

Eduardo Campopiano: a portare alla vittoria l’Ortigia nell’anticipo sulla Roma Vis Nova è il campano classe 1997, che dà spettacolo con un poker sulla squadra capitolina.