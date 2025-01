Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per la World Cup: Cocchiere nuova capitana

La Nazionale Italiana di pallanuoto femminile sarà impegnata nella prima fase della Division I della World Cup, che andrà in scena ad Alessandropoli (Grecia) dal 14 al 19 gennaio. Inizia un nuovo ciclo per il Setterosa, inserito nel girone B insieme ad Australia e Olanda (rispettivamente argento e bronzo olimpico a Parigi 2024), oltre a Israele con cui le azzurre debutteranno tra quattro giorni nella località ellenica. Il gruppo è rivoluzionato rispetto a quello che ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024 e inizia da questo appuntamento il lungo cammino che si spera possa condurre ai Giochi di Los Angeles 2028.

Il CT Carlo Silipo ha convocato quindici atlete per questo esordio stagionale ufficiale, dopo aver perso le due amichevoli disputate contro la Spagna a Ostia. La nuova capitana sarà Agnese Cocchiere, venticinquenne centroboa chiamata a guidare questo nuovo gruppo. Saranno disponibili anche Sofia Giustini, Lucrezia Cergol, Sara Cordovani, Veronica Gant, Francesca Colletta, Olimpia Sesena, Lavinia Papi, Chiara Ranalli, Aurora Condorelli, Dafne Bettini, Morena Leone, Paola Di Maria, Beatrice Cassarà, Bianca Maria Rosta.

Carlo Silipo ha fatto il punto della situazione attraverso i canali federali: “Abbiamo disputato un buon lavoro sia a Napoli con le olimpioniche della Spagna e anche questi giorni ad Ostia. Queste sei partite ci serviranno per valutare questa prima fase del lavoro dove abbiamo inserito nuovi elementi tattici di gioco soprattutto in relazione alle nuove regole. Sicuramente le novità saranno più impattanti per i maschi. Per le ragazze sarà più difficile il riposizionamento nella seconda azione dopo il recupero palla, perché dura solo quindici secondi e bisogna esser bravi a sfruttare al meglio l’azione“.

Il Commissario Tecnico ha poi proseguito: “Dovremmo cercare di giocare comunque con entusiasmo e voglia, anche se le ragazze sono giovani e possono avere un gap rispetto a nazionali più rodate. Magari in questo momento un po’ tutte le nazionali utilizzeranno questo torneo per sperimentare e noi dovremmo esser pronti a cogliere l’occasione. Comunque vada questa World Cup è una tappa intermedia per avvicinarci al meglio all’obiettivo stagionale che saranno i mondiali di Singapore in estate“.

CONVOCATE ITALIA WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE

Sofia Giustini (CN Sabadel), Lucrezia Cergol, Sara Cordovani, Veronica Gant e Francesca Colletta (Pallanuoto Trieste), Olimpia Sesena, Agnese Cocchiere, Lavinia Papi e Chiara Ranalli (SIS Roma), Aurora Condorelli, Dafne Bettini e Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte), Paola Di Maria (Rapallo Pallanuoto), Beatrice Cassarà (Plebiscito Padova), Bianca Maria Rosta (AGN Energia Bogliasco 1951)