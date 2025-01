Pallanuoto femminile, il nuovo corso del Setterosa inizia dalla World Cup. Servirà tanta pazienza

Otto formazioni (tra le quali Israele) per sei posti: non è impossibile la missione per il Setterosa del commissario tecnico Carlo Silipo, chiamato a disputare le qualificazioni della Division I della World Cup 2025 di pallanuoto femminile. La Nazionale italiana sarà in acqua da martedì 14 a domenica 19 gennaio ad Alessandropoli, in Grecia: nella prima fase delle qualificazioni elleniche l’Italia sarà inserita nel Girone B con Paesi Bassi, Australia ed Israele.

Nel Girone A, invece, si affronteranno Spagna, Stati Uniti, Grecia ed Ungheria: le prime due di ciascun girone avranno accesso al raggruppamento dal 1° al 4° posto e saranno già qualificate, mentre le terze e le quarte classificate di ciascun girone si affronteranno nel raggruppamento dal 5° all’8° posto. In questo girone, al contrario, soltanto le migliori due staccheranno il biglietto per la Super Final, ovvero l’ultimo atto della manifestazione, che si disputerà dall’11 al 13 aprile in sede da definire, e per il quale nelle qualificazioni della Division II, hanno staccato il pass Cina e Giappone.

Per l’Italia sarebbe importante centrare la qualificazione per poter testare ulteriormente le nuove norme introdotte da World Aquatics e che saranno parte integrante del regolamento tecnico in vigore ai Mondiali: il Setterosa è molto ringiovanito rispetto a quello visto all’opera a Parigi 2024, e per Carlo Silipo è iniziato già il cammino verso Los Angeles 2028. Vivrà l’esordio da capitano di Agnese Cocchiere, che dovrà guidare un gruppo molto giovane nei confronti con avversarie blasonate: le due amichevoli di Napoli contro le olimpioniche della Spagna, seppur non ufficiali, hanno testimoniano il gap tra la giovane Italia e le più esperte iberiche. Le azzurre dovranno fare dunque del loro meglio per centrare la qualificazione.