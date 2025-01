Pagelle superG Wengen 2025: Von Allmen si sblocca, Paris si rivede, Odermatt non brilla

PAGELLE SUPERG WENGEN 2025

Franjo von Allmen 10: che questo ragazzo avesse talento da vendere lo avevamo visto, ma questa vittoria lo testimonia in maniera tangibile. Si sblocca sul Lauberhorn, a Wengen, al termine di una prova straordinaria, sfruttando al massimo il pettorale n.3. Dopo il podio in discesa in Val Gardena, un altro secondo posto a Bormio, il successo era nell’aria e oggi arriva in maniera strameritata, con una parte centrale di pista in cui ha fatto un altro sport rispetto agli altri.

Vincent Kriechmayr 9: il “vecchio” austriaco a Wengen raramente tradisce. Terzo podio su questa pista sulla quale aveva già vinto due volte in discesa, ma mai aveva colto una top 3 in superG. Oggi deve un po’ mangiarsi le mani per aver perso qualcosa di troppo nella parte alta, altrimenti avrebbe vinto, visto il distacco recuperato nella seconda parte.

Stefan Rogentin 9: a 30 anni sembra che la sua carriera sia definitivamente sbocciata. Tutto è nato dalle finali di Saalbach del marzo 2024 in cui ha vinto il superG che gli ha permesso di sbloccarsi. Si tratta del primo podio stagionale che arriva però dopo grandi prestazioni a Bormio e in Val Gardena e soprattutto oggi è l’unico atleta fuori dai primi 10 pettorali ad aver centrato le prime sei posizioni, nonostante la pista si fosse già rovinata.

Dominik Paris 7.5: ci voleva una prestazione così per Domme anche in ottica discesa. Quinto posto a soli cinque centesimi dal podio: purtroppo l’azzurro ha perso un po’ troppo in mezzo, ma in generale è andato fortissimo e domani lotterà ancora con i migliori. Il momento peggiore sembra essere alle spalle dopo un inizio di stagione difficile.

Mattia Casse 7: bene, ma non benissimo. C’è del rammarico per il piemontese per un’inclinazione in una curva verso sinistra che gli è costata circa mezzo secondo e quindi il podio. La sciata è sempre da podio, ancora manca la regolarità di non commettere errori, ma la prestazione è ancora una volta convincente e in linea con il suo status attuale.

Marco Odermatt 5: oggi non è stato particolarmente brillante. Mai velocissimo dalla Kernen-S in avanti dopo una buona prima parte e prende una paga di più di un secondo dal connazionale von Allmen, sicuramente anche a causa di un pettorale che non l’ha favorito. Vedremo domani quale sarà la risposta in discesa.

Giovanni Franzoni 6.5: in superG sta trovando una sua stabilità e una sua regolarità. Dopo il quarto posto di Beaver Creek non è andato bene in Val Gardena, ma a Bormio sono arrivate due top 20. Oggi una discreta 17a posizione e domani in discesa l’obiettivo sarà cercare ancora di prendere punti pesanti.

Christof Innerhofer 6.5: già in prova era stato veloce e rispetto ad altre occasioni sicuramente la sua prestazione è incoraggiante. Un piazzamento nei primi venti con il suo pettorale è il massimo di ciò che poteva ottenere.