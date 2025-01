Pagelle superG Kitzbuehel 2025: Odermatt doma anche la Streif, sorpresa Haaser, buona Italia

PAGELLE SUPERG KITZBUEHEL 2025

Marco Odermatt 10: una settimana fa vinceva per la quarta volta in una classica come Wengen e oggi aggiorna ulteriormente il suo palmares conquistando il primo successo sulla Streif che stava diventando una sorta di tabù. Pennella le curve della parte centrale, quella più tecnica, in maniera sublime, con una maestria straordinaria, facendo linee che i suoi avversari neanche avrebbero immaginato. Sempre più nella storia dello sci alpino, sempre più nel gotha di questo sport. E ancora non ha finito: domani in discesa vuole bissare.

Raphael Haaser 10- : non è da dieci pieno semplicemente perché non vince, ma la sua prestazione è incredibile. Rientra dopo un mese e mezzo di inattività dopo lo stiramento ai legamenti del ginocchio procuratosi nel gigante di Val d’Isère, si presenta sulla Streif senza neanche aver preso parte alle prove di discesa e conquista un secondo posto stratosferico a soli 11 centesimi dal fenomeno Odermatt. Una parte finale straordinaria nella quale ha fatto segnare la miglior velocità in assoluto e la prima vittoria in Coppa del Mondo è sfumata davvero per poco. Quarta volta sul podio in carriera con quattro secondi posti, tutti in superG.

Stefan Rogentin 9: un atleta che dalle finali di Saalbach ha svoltato ed è il manifesto dello stato di salute incredibile della squadra svizzera. Un altro podio, un terzo posto di valore andando a bissare il risultato ottenuto sempre in superG la settimana scorsa a Wengen. Fantastico stato di forma e chissà che anche in discesa domani non possa arrivare un altro piazzamento pesante.

Franjo von Allmen 7.5: si è preso dei rischi impressionanti e quasi eccessivi questo ragazzo che arriva anche oggi a un passo dal podio. Domani ci riproverà in discesa, ma questo talento cristallino anche oggi ha mostrato tutte le potenzialità: nel tratto tecnico è stato l’unico sulle code di Odermatt.

Mattia Casse 7: la sciata è sempre molto buona e quasi sempre da podio, purtroppo nelle ultime gare dopo la Val Gardena ha sempre messo in mezzo alla sua discesa qualche imprecisione di troppo che gli è costata un piazzamento nelle primissime posizioni. Riuscirà a mettere insieme tutti i pezzi domani in discesa?

Giovanni Franzoni 8: oggi ha mostrato tutto il suo potenziale. Ha sciato benissimo il tratto tecnico, ma è stato incisivo anche nei tratti di maggiore scorrevolezza. Bellissima la sua prova su una pista così difficile e una seconda top 10 in carriera che dà la dimensione di come specialmente in superG stia crescendo e andando nella direzione giusta.

Christof Innerhofer 7.5: una gara favolosa da dodicesima posizione con il pettorale n.38. Un piazzamento che potrebbe avergli garantito la convocazione per i Mondiali di Saalbach.

Dominik Paris 5: un’uscita che non ci voleva dopo le buone sensazioni di Wengen. Fondamentale sarà resettare immediatamente per ripartire forte domani su una discesa che l’ha visto più volte sciare in maniera splendida.