Pagelle slalom Schladming 2025: Haugan toglie il sorriso agli austriaci, Vinatzer solido, Noel che errore!

PAGELLE SLALOM SCHLADMING

TIMON HAUGAN 10: che vittoria! Non solo perché la ottiene in uno dei templi dei pali stretti, ovvero Schladming. Lo fa resistendo alla rabbiosa rimonta di Manuel Feller, con tutto il pubblico austriaco che sognava il successo del suo portacolori. Il norvegese, invece, tiene duro e scia alla grandissima fino a cogliere una vittoria davvero dal valore duplice.

MANUEL FELLER 8.5: mezzo voto in più per una seconda manche davvero stellare. Risale dalla quarta posizione e manca il successo per soli 20 centesimi. Ce l’ha messa tutta. Primo podio stagionale. Quasi vittoria. Sta tornando, proprio in concomitanza con i Mondiali!

FABIO GSTREIN 7.5: il secondo austriaco sul podio, centra un risultato davvero storico per lui. Era settimo a metà gara, nella seconda manche lascia andare gli sci e centra un terzo posto davvero prezioso.

LINUS STRASSER 6: era primo a metà gara per cui un quarto posto non può certo renderlo felice. Nella seconda manche pasticcia troppo ma, nella sostanza, non dà mai la sensazione di essere in fiducia o efficace. La pressione gli ha giocato un brutto scherzo.

HENRIK KRISTOFFERSEN 5.5: l’unica consolazione della serata? La prima posizione nella Coppa di specialità. Per il resto pochi sorrisi. Nono a metà gara, un gradino sopra alla fine. Davvero troppo poco per il norvegese che non riesce proprio a trovare la giusta continuità in fatto di manche e gare.

ALEX VINATZER 6: un voto che si lega all’ultima ottima prova. Quantomeno c’è continuità di sciata e risultati. Non brilla sulla Planai, fa bene solamente nelle due parti conclusive.

CLEMENT NOEL 5: terzo zero in stagione, questa volta davvero pesante. Dopo una prima manche tutto sommato lineare chiusa in sesta posizione, nella seconda spinge a tutta e parte a razzo. Aumenta il suo vantaggio ma rischia, rischia troppo, infatti esce di scena a metà pista. Erroraccio.