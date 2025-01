Pagelle slalom Adelboden: Noel al top, Pinheiro Braathen a un passo dal sogno, Vinatzer delude ancora

PAGELLE SLALOM ADELBODEN 2025

Clement Noel 10: dopo lo spavento e l’infortunio di Val d’Isère era arrivato un sesto posto sulla Gran Risa e un’uscita a Madonna di Campiglio. Oggi è abbastanza guardingo nella prima manche, ma poi lascia andare tutti i suoi cavalli nella seconda discesa in condizioni difficilissime. Commette un piccolo errore sul muro, ma con la sua grinta e prendendosi enormi rischi riesce a stare davanti a Pinheiro Braathen per quei due centesimi che bastano a vincere la terza gara stagionale.

Lucas Pinheiro Braathen 9.5: arriva a un passo da una vittoria che si sarebbe meritato. Il Brasile deve ancora attendere per la prima volta in Coppa del Mondo, ma questo traguardo sembra potersi avvicinare sempre di più. Il ragazzo che portava la bandiera della Norvegia riesce a fare una fantastica prima manche con il pettorale 19 e nella seconda attacca ancora. Dopo un periodo di appannamento post gare americane, possiamo affermare di aver ritrovato il vero Pinheiro Braathen.

Henrik Kristoffersen 8.5: arriva anche lui ad appena 14 centesimi da Noel con un’ottima gara. Sta trovando una continuità straordinaria in slalom: mai fuori dalle prime sei posizioni dall’inizio della stagione. Davvero difficile che stecchi una gara e anche oggi arriva sul podio.

Linus Strasser 7.5: l’inizio di stagione era stato un incubo con la mancata qualificazione a Gurgl e le uscite in Val d’Isère e in Alta Badia. Nell’ultima gara a Campiglio aveva colto un sesto posto che sembrava poter essere un punto di ripartenza e così è stato con un’ottima prima manche che gli consente di arrivare in quarta posizione.

Manuel Feller 5.5: sembrava poter essere finalmente rinato sciando da fuoriclasse nella prima manche, ma nella seconda incappa in una serie di pasticci fino all’errore a poche porte dal traguardo, quando la vittoria era comunque sfumata. Ha bisogno di ritrovare un po’ di fiducia.

Stefano Gross 7: cosa possiamo chiedere di più a un atleta che va per i 39 anni? Diciottesimo posto che è il secondo risultato migliore di questa stagione dopo il diciassettesimo posto in Val d’Isère, Sabbo sgomita ancora per provare a rientrare nei primi trenta della WCSL.

Alex Vinatzer 4: ancora una gara che non va per il verso giusto. Nella prima manche ha sciato evidentemente in gestione per arrivare in fondo e si era piazzato quattordicesimo a quasi due secondi da Feller, nella seconda manche parte con un atteggiamento più aggressivo, ma arriva l’errore prima del muro, poi risale e arriva 28° al traguardo. Errori che sono sempre più ricorrenti in questa specialità nella quale ha vissuto un’evidente involuzione.

Tobias Kastlunger 5: non si qualifica neanche questa volta per la seconda manche a causa di un errore e rischia sempre di più di tornare nell’anonimato e fuori dai primi 30 della startlist dopo la gloriosa gara di Val d’Isère conclusa al settimo posto.