Novak Djokovic non brilla, ma batte in quattro set Faria: il serbo accede al terzo turno degli Australian Open

Novak Djokovic non brilla, ma alla fine vince. È questa l’unica cosa che conta in questa giornata dedicata ai match di secondo turno degli Australian Open. Il serbo (n.7 del mondo) si è imposto contro il portoghese Jaime Faria (n.125 ATP) col punteggio di 6-1 6-7 (4) 6-3 6-2 in 3 ore e 1 minuto di gioco. Una partita che si è disputata per due set e mezzo in condizione outdoor, salvo poi la chiusura della Rod Laver Arena per l’arrivo della pioggia.

Nel primo set Nole comanda in lungo e in largo lo scambio, trovando traiettorie con i suoi colpi da fondo incredibili. Grande precisione nel 24-volte vincitore Slam, capace di mettere pressione solo come solo lui sa fare, in una frazione in cui a Faria è mancato anche il tempo per respirare, visto il punteggio di 6-1.

Nel secondo set, l’asso nativo di Belgrado strappa nuovamente il servizio al lusitano nel terzo game e tutto sembra incanalarsi in una situazione favorevole all’ex n.1 ATP. E invece arriva la reazione inaspettata del portoghese che strappa il servizio all’avversario nel quarto e nel sesto gioco, cancellando due opportunità di contro-break immediato. Faria va a servire per il parziale, ma Nole reagisce da campione e conquista il break a zero. Si va al tie-break e il portoghese fa vedere colpi d’alta scuola che gli valgono il pari sul 7-6 (4).

Nel terzo set arriva anche la pioggia a complicare le cose, dovendo fare ricorso al tetto retrattile. Si gioca a livello indoor e Djokovic da vero campione piazza il colpo nel sesto game, logorando letteralmente il suo rivale. Faria perde energia quindici dopo quindici (6-3). Nel quarto parziale si scioglie letteralmente come neve al sole e il 6-2 è la logica conclusione.

Leggendo le statistiche, da sottolineare il 54% dei punti vinti con la seconda di servizio dal serbo e un bilancio più o meno equilibrato nel rapporto vincenti/errori non forzati pari a 32/33, rispetto al 38/51 di Faria.