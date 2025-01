Noel beffa di due centesimi Braathen e trionfa nello slalom di Adelboden. Italia praticamente assente

Fa festa Clement Noel nello slalom di Adelboden. Il transalpino conquista la terza vittoria stagionale, la tredicesima della carriera in Coppa del Mondo, diventando il primo francese da Julien Lizeroux (nel 2010) a vincere tra i rapid gates sul tracciato svizzero. Un successo arrivato per soli due centesimi sul brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che ha accarezzato la prima storica vittoria per il Brasile in Coppa del Mondo, ma festeggiando comunque un podio storico per la Nazione sudamericana (il primo di sempre in slalom).

I primi tre sul podio sono tutti vicinissimi, visto che Henrik Kristoffersen, terzo al traguardo, ha concluso appena a 13 centesimi dal vincitore. Distacchi invece che si alzano già dal quarto posto del tedesco Linus Strasser (+0.90), che non è riuscito a confermare il secondo posto di metà gara.

Una seconda manche caratterizzata dalla nebbia e nefasta per l’Austria, visto che sono usciti ben tre suoi rappresentanti: Adrian Pertl, Dominik Raschner e, soprattutto, Manuel Feller, che era in testa a metà gara. Anche nella prima manche c’erano state uscite molto importanti, come quella dello svizzero, ed ex leader della classifica di specialità, Loic Meillard, e del norvegese Atle Lie McGrath.

Quinto l’austriaco Fabio Gstrein (+1.25), che ha preceduto il francese Steven Amiez (+1.36). Settimo il croato Filip Zubcic (+1.55) davanti allo svizzero Tanguy Nef (+1.58), con i due che hanno rimontato rispettivamente quattordici e dodici posizioni. Completano la Top-10 l’austriaco Michael Matt (+1.59) e l’elvetico Marc Rochat (+1.70).

Stefano Gross è diciottesimo dopo aver recuperato sei posti nella seconda manche (+2.42), mentre Alex Vinatzer ha commesso nuovamente un errore, sbagliando in avvio e chiudendo addirittura ad oltre sette secondi.