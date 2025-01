NBA, i risultati della notte (8 gennaio): Boston supera una Denver senza Jokic, Lakers ko a Dallas

Nottata di transizione per la NBA. Sette le partite disputate durante la notte, di cui la più interessante si è rivelata ‘monca’ di una delle più grandi attrazioni: Boston difatti vince a Denver per 106-118 nella sfida tra le ultime due squadre campioni, ma per la franchigia del Colorado mancava Nikola Jokic, con Kristaps Porzingis che ha fatto pentole e coperchi con 25 punti e 11 rimbalzi e Jayson Tatum miglior marcatore a 29. Celtics che tornano così alla vittoria e ripartono all’inseguimento di Cleveland ad Est.

Esst che vede anche altri ritorni al successo, come quelli di Miami e di Atlanta, entrambi fuori casa. Più semplice quello degli Heat, che accantonano la saga di mercato di nome Jimmy Butler e battono i Golden State Warriors 98-114, non basta un Curry da 31 punti se dalla panchina Nikola Jovic ne fa 20; per gli Hawks l’uomo di copertina è Trae Young, che firma il successo sugli Utah Jazz con la tripla allo scadere prima della linea di metà campo, è il punto esclamativo a una prova da 24 punti e 20 assist.

Abbozza un sorriso anche Minnesota, che manda ko i New Orleans Pelicans in una partita comunque più combattuta di quanto si potesse pensare, con i T’Wolves che hanno allungato nel terzo quarto con il solito Anthony Edwards da 32 punti e 9 rimbalzi; dall’altra parte si vede finalmente in campo Zion Williamson e ne mette 22 in 27′. Vittoria anche per Houston, che dopo una partenza lenta fa il vuoto nei quarti centrali e trita gli Washington Wizards: doppie doppie per Sengun, VanVleet e Amen Thompson, ma Jalen Green è il migliore a 29 punti, per la squadra della capitale si salva soltanto Corey Kispert (23 con 5/7 da tre).

Brutta sconfitta esterna per i Los Angeles Lakers, che cadono progressivamente contro i Dallas Mavericks per 118-97. Non è la sconfitta in sé a pesare, ma il fatto che la franchigia del Texas fosse senza le sue due stelle, Doncic e Irving, e così la parte del leone la fa Quentin Grimes con 23 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, non basta la tripla doppia sfiorata da LeBron James, Dallas chiude la striscia di cinque sconfitte in fila. Continua ad implodere Phoenix, ormai nei bassifondi a ovest e capace di perdere con una delle peggiori squadre della Lega come gli Charlotte Hornets, con LaMelo Ball che fa quello che vuole con 32 punti 10 rimbalzi e 7 assist. Booker ne fa 39 dall’altra parte, Durant si affianca con 26 ma Bradley Beal dalla panchina non rende: l’esperimento big three è vicino al fallimento.

NBA, I RISULTATI DELLA NOTTE (8 FEBBRAIO)

Charlotte Hornets-Phoenix Suns 115-104

Washington Wizards-Houston Rockets 112-135

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 118-97

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves 97104

Utah Jazz-Atlanta Hawks 121-124

Denver Nuggets-Boston Celtics 106-118

Golden State Warriors-Miami Heat 98-114