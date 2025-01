NBA, i risultati della notte (6 Gennaio). OKC batte anche Boston. Vince anche Cleveland, Lakers e Warriors ko

Sono sei le partite della notte NBA. Prosegue la straordinaria striscia degli Oklahoma City Thunder, arrivati alla quindicesima vittoria consecutiva dopo aver superato 105-92 i Boston Celtics. Dopo aver chiuso all’intervallo sul -10, OKC ribalta completamente la partita nel secondo tempo e soprattutto in un ultimo quarto da 29-12. Shai Gilgeous-Alexander continua a giocare da MVP, trascinando i suoi con una doppia doppia da 33 punti e 11 rimbalzi, mentre ai Celtics non è bastata quella di Jayson Tatum (26 punti e 10 rimbalzi).

OKC vola nella Western Conference, mentre Cleveland lo fa nella Eastern. Anche i Cavs continuano nella loro striscia positiva, arrivando al decimo successo consecutivo, grazie al 115-105 contro gli Charlotte Hornets. Partita sempre in controllo per Cleveland, guidata dai 25 punti di Darius Garland e la doppia doppia di Jarrett Allen (19 punti e 11 rimbalzi); mentre per Charlotte i migliori sono LaMelo Ball e Brandon Miller, entrambi con 24 punti.

Cadono i Los Angeles Lakers sul campo degli Houston Rockets per 119-115. I padroni di casa partono fortissimo e all’intervallo sono sul +18 (67-49). Nel terzo quarto, guidati da LeBron James, i Lakers rientrano, segnando ben 40 punti. Houston torna nuovamente avanti sulla doppia cifra di vantaggio, ma Los Angeles ha ancora la forza di accorciare sul -2. Il finale, però, premia i Rockets, trascinati dai 33 punti di Jalen Green e dalla doppia doppia di Amen Thompson (23 punti e 16 rimbalzi). LeBron sfiora la tripla doppia (21 punti, 13 rimbalzi e 9 assist) mentre Anthony Davis chiude con 30 punti e 13 rimbalzi.

Crollano i Golden State Warriors in casa dei Sacramento Kings. Finisce 129-99 una partita dominata fin dal primo quarto da Sabonis e compagni. Il lituano chiude con 22 punti e 13 rimbalzi, ma il migliore è Malik Monk con 26 punti e 12 assist. Per gli Warriors ci sono 26 punti di Steph Curry.

Nella sfida tra le ultime della due conference sono i New Orleans Pelicans a spuntarla contro gli Washington Wizards per 110-98 grazie ai 25 punti di CJ McCollum e alla tripla doppia di Dejounte Murray (14 punti, 12 assist e 10 rimbalzi). Vincono anche gli Utah Jazz, che espugnano il campo degli Orlando Magic per 105-92 grazie ai 27 punti di uno scatenato Brice Sensabaugh, che si conferma dopo la strepitosa prestazione contro gli Heat.

RISULTATI NBA 2024-2025 (6 GENNAIO)

Oklahoma City Thunder – Boston Celtics 105-92

Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets 115-105

Washington Wizards – New Orleans Pelicans 98-110

Orlando Magic – Utah Jazz 92-105

Houston Rockets – Los Angeles Lakers 119-115

Golden State Warriors – Sacramento Kings 99-29