NBA, i risultati della notte (5 gennaio): torna Leonard e i Clippers vincono. New York ko, Jokic vince il duello con Wembanyama

Serata ricca di pallacanestro americana, quella tra il 4 ed il 5 gennaio. Gli appassionati di NBA questa notte avranno potuto sorridere; non per la vittoria dei Los Angeles Clippers, che sotterrano gli Atlanta Hawks con un perentorio 131-105 con un secondo quarto da 45 punti, ma per il ritorno in campo di Kawhi Leonard, che parte in quintetto e ne mette 12 in 19 minuti: una grande notizia per tutti gli appassionati.

Terza vittoria in fila per i Detroit Pistons (senza Fontecchio), che si impongono fra le mura amiche per 119-105 sui Minnesota Timberwolves sempre più in crisi dopo il terzo ko in fila; con i 40 punti e 9 assist di Cade Cunningham ora iniziano a gustare il clima play-in, già tanto dopo le ultime disastrate stagioni. Sempre ad est da notare il secondo scivolone in fila dei New York Knicks, abbattuti dai Chicago Bulls e dai 33 punti di Coby White con 9/11 da tre; il terzo posto rimane saldo, ma Cavaliers e Celtics si allontanano un po’.

E a proposito di sorprese ad est: Milwaukee si fa sorprendere dai Portland Trail Blazers, che vincono 102-105 grazie a cinque punti nel finale di Anfernee Simons per il successo numero 12 in stagione; fa ancora più rumore il tonfo dei Miami Heat, erosi dalla questione Butler che ha scosso lo spogliatoio, perdendo con gli Utah Jazz, una delle peggiori squadre della lega, per 100-136 con 34 punti dalla panchina per Brice Sensabaugh, massimo in carriera.

Seconda vittoria in fila per i Golden State Warriors, che superano Miami fra le muta amiche con Andrew Wiggins che colma l’assenza di Steph Curry con i suoi 24 punti; Morant (anche lui out) e compagni rimangono terzi con Denver che si candida all’inseguimento dopo il successo sui San Antonio Spurs al supplementare. Duello meraviglioso tra due giocatori totali: Nikola Jokic ne fa 46 con 10 assist e 9 rimbalzi, mentre Victor Wembanyama ne mette a referto 20 con 23 rimbalzi, ma il suo ventunesimo compleanno è amaro.

I Philadelphia 76ers provano a rilanciare la scalata con il successo netto su Brooklyn (94-123), dove è protagonista Joel Embiid con 28 punti e 12 rimbalzi, si vedono finalmente i big three con Maxey (18) e Paul George (17) a collaborare; bella vittoria anche degli Indiana Pacers, che rivedono il miglior Tyrese Haliburton (27+8) e superano i Phoenix Suns.

NBA, RISULTATI 5 GENNAIO

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 94-123

Indiana Pacers-Phoenix Suns 126-108

Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves 119-105

San Antonio Spurs-Denver Nuggets 111-122

Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers 102-105

Chicago Bulls-New York Knicks 139-126

Miami Heat-Utah Jazz 100-136

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies 121-113

Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks 131-105