NBA, i risultati della notte (4 gennaio): Thunder alla 14a di fila, McCollum a quota 50. LeBron James inanella altri record

Nove le partite disputate nell’ultima notte NBA, che ha portato alle lega diversi scontri di alta levatura e anche un certo numero di protagonisti a volte anche non essenzialmente identici a quelli che si vedono di solito. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Pur senza Simone Fontecchio, i Detroit Pistons (16-18) riescono a battere gli Charlotte Hornets (7-26) per 98-94, una partita a basso punteggio secondo gli standard NBA. Decisivo Tobias Harris con 24 punti, ce ne sono 20 dall’altra parte per Miles Bridges. Gli Orlando Magic (21-15) vincono in trasferta sui Toronto Raptors (8-27) per 97-106anche per merito della prova da 25 punti di Tristan da Silva, che cancella così l’omologa prestazione di Jakub Poeltl per i canadesi.

Per gli Oklahoma City Thunder (29-5) semplicemente non c’è stop che tenga: 14 vittorie in fila con quella contro i New York Knicks (24-11) per 117-107. Ancora una volta protagonista Shai Gilgeous-Alexander con 33 punti, dall’altra parte pur con Mikal Bridges a 24 e Karl-Anthony Towns a 17 con 22 rimbalzi non basta il quintetto in doppia cifra, come neppure il +13 all’intervallo. 132-120 per i New Orleans Pelicans (6-29) sui Washington Wizards (6-26): qui troviamo l’uomo della notte, CJ McCollum, l’ottavo giocatore della stagione a entrare nel club dei 50 punti, in questo caso tondi tondi. In casa Wizards 26 di Jordan Poole.

Avanti tranquilli i Boston Celtics (26-9), che superano gli Houston Rockets (22-12) per 86-109: sono 23 i punti di Derrick White e 20 quelli di Jayson Tatum, per i texani 27 di Jalen Green. Nona vittoria in fila per i Cleveland Cavaliers (30-4), che vanno a sconfiggere i Dallas Mavericks (20-15) per 122-134 con una gran prova di squadra e i 34 con 10 rimbalzi di Evan Mobley. Per i Mavs, invece, 26 di Quentin Grimes.

Si risolve solo nel finale tra Denver Nuggets (19-14) e San Antonio Spurs (18-16): sono questi ultimi a vincere per 110-113, Nikola Jokic sfiora la tripla doppia (41-18-9), ma l’ultima parola è di Victor Wembanyama (35 e 18). Finale teso anche tra Sacramento Kings (16-19) e Memphis Grizzlies (23-13), con il 138-133 finale che nasce dai 31 di Malik Monk e dai 29 di DeMar DeRozan contro i 30 di Jaylen Wells e i 28 di Jaren Jackson Jr. per gli ospiti. Infine, netto 119-102 dei Los Angeles Lakers (20-14) contro gli Atlanta Hawks (18-17): i 30 punti di stanotte portano LeBron James alla partita numero 563 con 30 o più punti realizzati, superando Michael Jordan in questo senso. Per gli Hawks 33 di Trae Young.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Detroit Pistons-Charlotte Hornets 98-94

Toronto Raptors-Orlando Magic 97-106

Oklahoma City Thunder-New York Knicks 117-107

New Orleans Pelicans-Washington Wizards 132-120

Houston Rockets-Boston Celtics 109-86

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers 122-134

Denver Nuggets-San Antonio Spurs 110-113

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies 138-133

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks 119-102