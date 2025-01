NBA, i risultati della notte (3 Gennaio). LeBron e Curry stelle senza tempo, vittorie di Boston e OKC

Sono sei le partite nella notte NBA. Continua la striscia positiva di Oklahoma, sempre di più miglior squadra ad Ovest ed ora anche vicinissima al miglior record della lega di Cleveland. Sono tredici i successi consecutivi per i Thunder, che dominano in casa contro i Los Angeles Clippers, privi di James Harden, per 116-98 grazie ad un terzo quarto da 42-20. A trascinare OKC ci pensa come sempre Shai Gilgeous-Alexander con 29 punti, mentre ai Clippers non bastano i 26 punti di Amir Coffey.

La miglior serata al tiro di sempre di Steph Curry porta i Golden State al facile successo sui Philadelphia 76ers. Finisce 139-105 per i Warriors, che dominano fin dal primo quarto (35-19), complica la clamorosa prestazione della loro stella. Curry segna 30 punti con anche 10 assist, ma soprattutto chiude 8/8 dall’arco, riuscendo per la prima volta in carriera a chiudere con il 100% al tiro da tre punti. Per i Sixers è il secondo ko consecutivo nonostante un Joel Embiid da 28 punti e 14 rimbalzi.

Da poco ha compiuto 40 anni, ma LeBron James continua ad essere un fattore dominante in NBA. Un’altra notte speciale per LBJ, che, con i 38 punti messi a referto, ha giocato la partita numero 562 della carriera con almeno 30 punti a referto, raggiungendo in questa speciale classifica Michael Jordan. Alla fine i Los Angeles Lakers hanno vinto 114-106 contro i Portland Trail Blazers in una serata che ha visto anche il career high di Max Christie con 28 punti. Per Portland i migliori sono Anfernee Simons (23 punti) e Deni Avdija (19 punti e 10 rimbalzi).

Milwaukee crolla anche sul -26, ma ha la forza di rientrare con un clamoroso parziale di 20-0 negli ultimi sette minuti. La rimonta, però, dei Bucks, si infrange sugli errori di Giannis Antetokounmpo (27 punti e 13 rimbalzi) e Damian Lillard (23 punti), con i Brooklyn Nets che si impongono 113-110 grazie ad un Cameron Johnson da 26 punti ed un Cam Thomas da 23 punti.

Bella vittoria in trasferta dei Boston Celtics, che superano i Minnesota Timberwolves per 118-115. Una partita che sembrava in pieno controllo per i campioni in carica dopo il parziale del secondo quarto (34-16), ma nel finale è arrivata la rimonta dei padroni di casa, che hanno sfiorato il pareggio con la tripla sbagliata di Anthony Edwards (solo 15 punti). Boston era priva di Jaylen Brown, ma ha avuto un Jayson Tatum da 33 punti, 9 assist e 8 rimbalzi; mentre a Minnesota non è bastato un Julius Randle da 27 punti, 8 rimbalzi e 7 assist.

Un primo quarto da 38-25 ed un Tyrese Haliburton da 33 punti e 15 assist sono le chiavi del netto successo degli Indiana Pacers sui Miami Heat per 128-115. Per i Pacers ci sono anche la doppia doppia di Pascal Siakam (18 punti e 11 rimbalzi) e i 21 punti di Myles Turner. Gli Heat pagano una serata da soli 9 punti di Jimmy Butler, con Bam Adebayo che è il migliore con 20 punti.

RISULTATI NBA 2024-2025 (3 GENNAIO)

Miami Heat – Indiana Pacers 115-128

Minnesota Timberwolves – Boston Celtics 115-118

Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets 110-113

Oklahoma City Thunder – Los Angeles Clippers 116-98

Golden State Warriors – Philadelphia 76ers 139-105

Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers 114-106