NBA, i risultati della notte (27 gennaio): Oklahoma City supera Portland e rimane in testa ad ovest

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per gli Oklahoma City Thunder contro i Portland Trail Blazers. La franchigia allenata da Mark Daigneault torna al successo, il numero 37 della stagione a fronte di otto sconfitte, superando la franchigia dell’Oregon al Moda Center per 108-118 grazie all’ennesima partita in formato MVP di Shai Gilgeous-Alexander.

Basta una sgasata nel secondo quarto per OKC per mettere le cose in chiaro; dopo aver inseguito nei primi dieci minuti del match, i promotori della fuga sono Isaiah Joe e Jalen Williams; l’attacco dei Thunder è letteralmente infallibile e firma 24 punti in sei minuti, tanto da ritrovarsi sul +18 al giro di boa del secondo parziale.

Portland ci prova comunque con le iniziative di Scoot Henderson, 25 ma con 7/17 dal campo per lui, e Deni Avdija, che firma una partita di rilievo con 28 punti, 8 rimbalzi e altrettanti assist, ma il canadese risponde da par suo con 35 punti e 12/25 dal campo. I Blazers provano a rientrare, arrivano anche al -6 a meno di tre minuti dal termine, ma quattro punti in fila di Hartenstein (14 e 11 rimbalzi) e il canestro di SGA mettono definitivamente fine al match.

OKC rimane dunque comodamente in testa ad ovest con 37 vittorie e 8 sconfitte, mantenendo un vantaggio di sei partite e mezzo sugli Houston Rockets ed i Memphis Grizzlies. Portland è invece terzultima nella conference ma i suoi giovani iniziano a dare frutti.