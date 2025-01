NBA, i risultati della notte (26 gennaio): Boston vince il replay delle finali con Dallas, Cleveland ko. LeBron vince il duello con Curry

Una nottata ricchissima quella in NBA con quattordici partite NBA disputate tra la notte ed il pomeriggio di ieri. A prendersi il palcoscenico due partite in particolare, finite però con scarti più grandi di quanto ci si potesse attendere.

Nella notte si è tenuta la rivincita delle Finals tra Dallas e Boston, ma i texani sono con la coperta cortissima, con l’assenza di Derek Lively che si aggiunge a quella di Doncic; così i verdi dominano comodamente e si aggiudicano la partita con i 24 di Tatum e i 23 di Derrick White per un comodo 107-122. Da dimenticare invece la seconda partita a Parigi di Victor Wembanyama, arriva una doppia doppia da 20 e 12 rimbalzi ma anche una sconfitta netta per 136-98 contro gli Indiana Pacers, viziata da un pesante 38-12 nell’ultimo parziale con Pascal Siakam e Tyrese Haliburton a fare la parte dei leoni.

Occhio ai Cleveland Cavaliers intanto, che stanno vivendo il primo vero momento di crisi della stagione. Mitchell e compagni incassano la terza sconfitta consecutiva contro gli Houston Rockets, rischiando però di ribaltarla da un -17 dalla fine del terzo parziale. Quattro giocatori oltre i 290 punti per i texani, con Sengun il migliore a 26 e con Amen Thompson che firma la tripla doppia con 23 punti, 14 rimbalzi e 10 assist; ce ne sono 39 per Garland, 33 per Mitchell e 21 per Niang dalla parte dei Cavs. E così a est si avvicina Boston, ma anche New York, che batte largamente Sacramento sulla spinta di OG Anunoby (33) e con la tripla doppia del coltellino svizzero Josh Hart con 20 punti, 18 rimbalzi e 11 assist.

La notte prevedeva anche la sfida tra i due grandi protagonisti dell’NBA dello scorso decennio, Steph Curry e LeBron James, come rappresentanti di Warriors e Lakers; la vince il secondo, firmando una prova da 25 punti e 12 assist ma a giganteggiare è Anthony Davis con 36 punti e 13 rimbalzi, opaca invece la partita di Steph che chiude a quota 13. Da registrare anche la sesta vittoria consecutiva dei Memphis Grizzlies, sempre più terzi nella Conference, con gli Utah Jazz che fanno poca resistenza, è Jaren Jackson a fare la parte del leone con 28 punti coadiuvato dalla buona prova del rookie Zack Edey, 19 per lui.

Ko per Denver, che casca in casa dei Minnesota Timberwolves trascinati dal solito Anthony Edwards da 34 punti, per Jokic 20 punti e 11 rimbalzi. Caduta anche per Detroit, che si fa superare dagli Orlando Magic di Paolo Banchero, con Wagner il migliore con 32 punti; i Pistons cedono nell’ultimo parziale nonostante un Cade Cunningham che fa gli straordinario con 35 punti e 11 assist, ‘virgola’ per Simone Fontecchio con 17 minuti a referto. Bella vittoria anche per i Los Angeles Clippers che punisce i Milwaukee Bucks con i 40 punti di James Harden e i 33 di Norman Powell, non bastano i 36+13 di Antetokounmpo e la tripla doppia di Lillard con la squadra di Doc Rivers che interrompe una striscia di cinque successi in fila.

NBA, I RISULTATI DEL 26 GENNAIO

San Antonio Spurs-Indiana Pacers 98-136

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets 133-104

Dallas Mavericks-Boston Celtics 107-122

Brooklyn Nets-Miami Heat 97106

Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans 123-92

Orlando Magic-Detroit Pistons 121-113

Atlanta Hawks-Toronto Raptors 94-117

New York Knicks-Sacramento Kings 143-120

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets 131-135

Memphis Grizzlies-Utah Jazz 125-103

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers 97-109

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers 108-118

Phoenix Suns-Washington Wizards 119-109

Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks 127-117