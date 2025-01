NBA, i risultati della notte (25 gennaio): Cavaliers fermati dai 76ers, bene Grizzliers e Trail Blazers

Sono state solo tre le partite disputate nell’ultima notte NBA, alla vigilia di una notte che vedrà invece ben 14 incontri di scena. Un’alternanza, quella di questi giorni, molto netta, perché la sequenza è 3-14-1-12-4-11 prima di riprendere ritmi più o meno costanti.

I Philadelphia 76ers (16-27), in quello che si può tranquillamente definire il match della notte, riescono a sconfiggere i Cleveland Cavaliers (36-8) per 132-129. Grande protagonista è Paul George, autore di 30 punti, ma non c’è solo lui: 29 per Tyrese Maxey e doppie doppie per Kelly Oubre e Guerschon Yabusele. Non bastano ai Cavs tre ottime performance, quelle di Donovan Mitchell (37 punti), Ty Jerome (33 dalla panchina) e Darius Garland (26), quasi abbandonati dal resto del roster.

I Portland Trail Blazers (17-28) superano in trasferta gli Charlotte Hornets (11-30) per 97-102, grazie soprattutto all’accoppiata formata da Anfernee Simons (27 punti) e Jerami Grant (22). Per gli Hornets cinque in doppia cifra, Josh Okogie in doppia doppia (16-10) e Nick Smith a quota 17, ma l’equa distribuzione dei punti non li salva.

Una seconda metà di gara da 77 punti consente ai Memphis Grizzlies (30-15) di battere i New Orleans Pelicans (12-33): sette uomini in doppia cifra, doppie doppie di Zach Edey con i rimbalzi e di Desmond Bane con gli assist, 27 di Luke Kennard e soprattutto 29 di Jaren Jackson Jr.; 26 di Dejounte Murray e quattro sopra quota 20 non risultano sufficienti ai Pelicans.