NBA, i risultati della notte (2 gennaio): Jokic ennesima tripla doppia, mentre Detroit sogna i playoff

Un’altra notte di NBA si è disputata negli USA, sono state 8 le partite giocate. In campo tante formazioni in corsa per i playoff e tra queste spiccano i Detroit Pistons di Simone Fontecchio, che battono Orlando e restano in piena corsa. I Detroit Pistons hanno superato gli Orlando Magic per 105-96. Un match che vede i padroni di casa sempre in vantaggio, con un +18 a inizio ripresa come massimo vantaggio.

Orlando prova a riaprire i giochi ma non riesce mai a richiudere il gap e così nella seconda metà di quarto quarto i Pistons la chiudono. Non bastano ai Magic i 24 punti di Jalen Suggs, top scorer di giornata. Si ferma la striscia di 11 ko consecutivi dei Toronto Raptors che battono i Brooklyn Nets 130-113. Gap che non deve ingannare, perché fino al quarto quarto il match ha vissuto di un sostanziale equilibrio, che solo nel finale i canadesi hanno spezzato, guidati dai 33 punti e 13 rimbalzi di Scottie Barnes e dai 21 punti e 15 assist di Immanuel Quickley.

Netta vittoria anche per i Denver Nuggets che superano gli Atlanta Hawks per 139-120. Anche qui match equilibrato per tutto il primo tempo, ma nella ripresa i Nuggets dominano e fermano la corsa degli Hawks. Non bastano ad Atlanta i 30 punti di Trae Young, mentre in casa Denver tripla doppia del solito Nikola Jokic che chiude con 23 punti, 15 assist e 17 rimbalzi. Vincono anche i Miami Heat che superano i New Orleans Pelicans 119-108. Match che vede i ragazzi della Florida sempre in vantaggio, con l’ottima prestazione di Tyler Herro a guidarli con i suoi 32 punti. A NOP non bastano, invece, i 34 punti di Trey Murphy III.

Nelle altre partite di giornata, vittoria per i Washington Wizards sui Chicago Bulls per 125-107, con 30 punti per Jordan Poole mentre per i Bulls non bastano i 32 di Zach LeVine; successo per i New York Knicks che superano gli Utah Jazz 119-103, con i 31 punti e 21 rimbalzi di Karl-Anthony Towns che valgono il nono successo consecutivo. Vincono anche gli Houston Rockets nel derby texano con i Dallas Mavericks per 110-99, con i 23 punti di Alperen Sengun, successo per i Sacramento Kings che battono i Philadelphia 76ers 113-107, con 35 punti di De’Aaron Fox.

I RISULTATI DELLA NOTTE (2 GENNAIO)

Washington Wizards – Chicago Bulls 125-107

Detroit Pistons – Orlando Magic 105-96

Miami Heat – New Orleans Pelicans 119-108

Toronto Raptors – Brooklyn Nets 130-113

New York Knicks – Utah Jazz 119-103

Houston Rockets – Dallas Mavericks 110-99

Denver Nuggets – Atlanta Hawks 139-120

Sacramento Kings – Philadelphia 76ers 113-107