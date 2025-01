NBA, i risultati della notte (12 Gennaio). Memphis supera Minnesota, vittorie di Detroit, Phoenix e Miami

Sono quattro le partite della notte NBA anche per via dei rinvii che hanno coinvolto tre match. Le sfide delle due squadre di Los Angeles (Lakers contro Spurs e Clippers contro Hornets) sono state spostate per la situazione drammatica che la città californiana sta vivendo in questi giorni a causa degli incendi. Spostata anche la sfida tra Hawks e Rockets per la tempesta di ghiaccio che ha colpito Atlanta e che ha mandato in tilt i trasporti.

Tornando al basket giocato continua l’ottimo momento dei Detroit Pistons, che hanno ottenuto la nona vittoria nelle ultime undici partite. La settima tripla doppia stagionale di Cade Cunningham (22 punti, 17 assist e 10 rimbalzi) ha guidato Detroit al successo per 123-114 contro i Toronto Raptors. Per i Pistons importante anche il contributo di Tim Hardaway Jr (27 punti) e di Malik Beasley (18), mentre Simone Fontecchio firma 9 punti e 3 rimbalzi in 15 minuti di utilizzo. Per Toronto i migliori sono stati Immanuel Quickley (25 punti) e Scottie Barnes (16 punti e 12 rimbalzi).

Vittoria in volata dei Memphis Grizzlies che superano i Minnesota Timberwolves per 127-125. A decidere la sfida ci pensa Ja Morant a 12 secondi dal termine, mentre Anthony Edwards manca la tripla della vittoria. Morant segna il canestro decisivo, ma mette a referto solo 12 punti, in una serata dove il trascinatore di Memphis è ancora una volta Jaren Jackson Jr. con 33 punti. A Minnesota non basta la quasi tripla doppia di Donte DiVincenzo, che mette a referto 27 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, mentre sono 18 i punti di Julius Randle e 15 quelli di Edwards.

I Phoenix Suns guidano fin da subito la partita contro gli Utah Jazz e chiudono 114-106. Il protagonista principale è Devin Booker, che chiude con 34 punti con un primo tempo da 22 punti e quasi il 100% al tiro. Importanti anche i 25 di Kevin Durant, mentre per Utah il migliore è stato Lauri Markkanen con 24 punti.

Terza vittoria consecutiva per i Miami Heat, che non hanno problemi ad espugnare il campo dei Portland Trail Blazer per 119-98. Tyler Herro è il trascinatore con 32 punti, ma dalla panchina esce un Nikola Jovic da 21 punti e 8 rimbalzi. A Portland non bastano i 28 punti di Anfernee Simons.

RISULTATI NBA 2024-2025 (12 GENNAIO)

Phoenix Suns – Utah Jazz 114-106

Detroit Pistons – Toronto Raptors 123-114

Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies 125-127

Portland Trail Blazers – Miami Heat 98-119