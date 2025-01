Nasser Al-Attiyah vince la quinta tappa della Dakar nelle auto. Lategan controlla la situazione

Il responso è arrivato e l’accoppiata classe ed esperienza hanno fatto la loro parte. La quinta frazione della Dakar 2025 tra le auto, da Alula ad Hail di 428 km di speciale, ha sorriso a una vecchia volpe come Nasser Al-Attiyah. Il pilota qatariano della Dacia ha messo a frutto le sue grandi qualità di navigazione e fatto vedere perché nel proprio palmares ci sono cinque affermazione nel rally raid più famoso del pianeta.

Una stage che sembrava nelle mani di Mattias Ekstroem con la Ford, in grande evidenza per buona parte di questa prova. Al-Attiayah, però, ha sorpreso tutti all’arrivo con il tempo di 4h22’54”. Alle sue spalle si sono classificati l’americano Seth Quinero (Toyota) a 9’59” e per l’appunto Ekstroem che ha pagato un ritardo di ben 10’07”.

Per il buon Nasser è arrivata la 49ma affermazione nella singola speciale della Maratona del deserto, regalando inoltre il primo successo assoluto alla Dacia nella Dakar. Da segnalare un incidente al km 203 tra Simon Vitse e Nani Roma che fortunatamente non ha avuto conseguenze sui piloti. Da capire quel che verrà fuori dai danni rimediati nel crash.

Ben si è comportato il leader della classifica generale, il sudafricano Henk Lategan. Il pilota della Toyota ha scelto la via della consistenza e ha saputo limitare i danni, giungendo quarto a 10’53” e conservato in maniera abbastanza agevole la vetta della classifica generale, tenuto conto della quinta posizione del saudita Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), rivale diretto per la testa della graduatoria, giunto con 14’16” di distacco. Nell’overall, Lategan comanda con 10’17” di margine sul saudita e 20’54” su Ekstroem. Quarto Al-Attiyah con 25’00” di gap.