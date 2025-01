NASCAR, alcuni cambi nel regolamento 2025. Tornano le ‘Open Provisional’

La NASCAR ha promosso alcune novità regolamentari in vista della stagione 2025 della Cup Series, protagonista da febbraio con la tradizionale Daytona 500. Sono state modificate alcune norme, appositamente cambiate dopo alcuni fatti riscontrati durante l’ultima edizione della serie.

La prima news riguarda l’introduzione delle ‘Open Exemption Provisional’, normativa che permette ai team di introdurre una vettura extra per piloti di livello mondiale che partecipano a una gara della NASCAR Cup Series. L’auto citata, in caso di vittoria nel singolo evento, verrà accreditata del trofeo e del successo, ma non otterrà l’accesso ai Playoffs o dei punti per il risultato ottenuto.

Un team di gara deve richiedere l’entry provvisoria almeno 90 giorni prima di un evento. Trackhouse Racing sarà la prima squadra ad utilizzare questa opzione per avere in pista nella Daytona 500 il quattro volte vincitore della 500 Miglia di Indianapolis Helio Castroneves. Il brasiliano guiderà la Chevrolet Camaro #91 targata PROJECT 91, specifica vettura guidata negli ultimi due anni anche dall’ex campione del mondo F1 Kimi Raikkonen e dal neozelandese Shane van Gisbergen ora titolare in Cup Series proprio con l’équipe che corre anche nel Motomondiale.

Durante tutte le gare della NASCAR Cup Series, invece, i meccanici possono intervenire sulle auto incidentate in corsia dei box per un massimo di 7 minuti (otto in quel di Atlanta). Successivamente dovranno tornare, come nel 2024, nel box all’esterno della pit road senza però essere automaticamente eliminati dalla competizione.

Modiche anche da nell’assegnazione del ‘Playoff Waiver’, sistema che garantisce ad un pilota di saltare eventualmente una delle trentasei gare e restare comunque in contesa per il titolo. Lo scorso anno la delega è stata assegnata a Kyle Larson, assente in quel di Charlotte per la Coca-Cola 600 visto il ritardo accumulato durante la Indianapolis 500 valida per la NTT IndyCar Series.

Se un pilota salterà un evento, per motivi non medici, perderà automaticamente tutti i punti della regular season fino all’inizio dei Playoffs. Se ha vinto una corsa potrà quindi accedere alla parte decisiva del campionato, ma dovrà lottare con il minimo punteggio di 2.000 punti e non con quelli accumulati nelle ventisei corse precedenti.

La NASCAR è intervenuta anche sulle sanzioni per eventuali 'manipolazioni del risultato'. La decisione è stata presa dopo quanto accaduto a Martinville lo scorso autunno, sfida in cui alcune Chevrolet hanno rispettato dei precisi ordini di squadra al fine di cambiare l'esito della classifica Playoffs. Queste violazioni possono comportare dal 2025 delle perdita di punti oppure la sottrazione di ore in galleria del vento.

Infine è stata definita la lunghezza di 100 giri per l’inedita prova della NASCAR Cup Series a Città del Messico, mentre sarà di 95 tornate la corsa al ‘Circuit of The America’ in Texas. Ricordiamo che da quest’anno la NASCAR utilizzerà la versione ‘International’ del COTA, leggermente differente rispetto al percorso utilizzato per la F1 o per la MotoGP.