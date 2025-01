MotoGP, Di Giannantonio guiderà una Ducati ufficiale nel 2025: “Un privilegio, possiamo fare grandi cose”

Inizia una nuova era. Per la stagione 2025 di MotoGP il Team Pertamina Enduro VR46 Racing Team avrà a disposizione una Ducati ufficiale, in quanto diventato “Team Facotry Supported”, in altre parole la squadra satellite di riferimento della casa di Borgo Panigale. Il cammino della scuderia fondata da Valentino Rossi è cominciato quest’oggi da Giacarta, in Indonesia, dove si è svolta la presentazione delle due moto alla presenza dei piloti Fabio Di Giannantonio e della new entry Franco Morbidelli.

La due ruote più aggiornata sarà affidata a “Diggia”, il quale usufruirà di una Ducati GP25, mentre “Frankie” si affiderà alla GP24. Una grande responsabilità per il romano che, dopo un’annata complicata e sfortunata, è intenzionato ad alzare vistosamente l’asticella.

“Per me guidare una moto factory e ricevere il supporto factory significa tantissimo, così come per tutto il team; è qualcosa che ti dà più motivazione e più pressione, anche se è un privilegio avere un tipo di pressione come questo – ha detto Di Giannantonio – Sarà una prima volta, con questa pressione si possono fare tante cose“.

Pronto anche Morbidelli, inseritosi benissimo all’interno di una squadra che già conosceva a menadito: “Il mio è stato un passaggio tranquillo, conosco ogni singolo componente del team da quando sono piccolo, mi sembra di rivedere la mia famiglia, sono curioso di vedere cosa faremo. La nostra livrea sarà fluo, e ricorderà qualcosa del passato di Valentino Rossi”.

A fare eco ai due piloti Alessio Salucci, Direttore del Team: “Conosco Franco davvero bene, da sempre. Nel passato ha dimostrato di essere davvero veloce, spero che quest’anno vada forte. Quest’anno avremo un upgrade con la moto factory per Di Giannantonio, ma anche la moto 2024 per Morbidelli è buona. Daremo il massimo“.