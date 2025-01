MotoGP, Bagnaia e i piloti dell’Acadamy VR46 saranno in pista a Mandalika da lunedì

Arriva una importante notizia riguardante il programma di questa pre-stagione del Mondiale di MotoGP 2025. Francesco “Pecco Bagnaia” ed i piloti della VR46 Riders Academy saranno in pista per diversi giorni di test a Mandalika nel corso della prossima settimana, in vista poi dell’esordio di Sepang con i test ufficiali. Una scelta che deriva dall’accordo firmato tra Pertamina e l’Academy e che, quindi, vedrà fino a 5 piloti sul tracciato indonesiano.

Nello specifico, quindi, vedremo in azione oltre al due-volte campione della classe regina, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. Non potranno girare, com’è normale che sia, con le moto edizione 2025, ma avranno a disposizione una moto sportiva stradale della proprio marca. Con le Ducati vedremo quindi Bagnaia, Morbidelli e Di Giannantonio, con l’Aprilia Bezzecchi e una Honda per Marini.

Una scelta dal doppio valore. Da un lato i piloti potranno togliersi di dosso la ruggine dell’inverno quindi, come detto, le alte temperature indonesiane daranno modo ai protagonisti della classe regina di farsi trovare pronti in vista degli attesissimi test di febbraio di Sepang. Non solo pista per i piloti, dato che alterneranno anche con altri tipi di allenamenti per migliorare la condizione fisica.

Quale sarà, quindi, il calendario della massima serie? Dopo lo shakedown di Sepang (31 gennaio-2 febbraio) che, come sempre, sarà riservato ai rookie, ai collaudatori ed ai team che dispongono delle concessioni (per cui parliamo di Honda e Yamaha), si passerà ai test ufficiali che si disputeranno sempre sulla pista malese dal 5 al 7 febbraio. Dopodiché si volerà in Thailandia per i test di Buriram (12-13 febbraio) laddove poi scatterà il Mondiale MotoGP 2025 nel weekend del 2 marzo.