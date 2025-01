Mladost Zagabria-Conegliano oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi giovedì 9 gennaio (ore 20.00) si gioca Mladost Zagabria-Conegliano, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2024-2025 di volley femminile. Le Campionesse del Mondo saranno impegnate in trasferta contro la poco quotata compagine croata, già sconfitta nel confronto di andata con un secco 3-0. Le Campionesse d’Europa partiranno con tutti i favori del pronostico e punteranno a conquistare la quinta vittoria consecutiva nella massima competizione continentale.

Dopo aver regolato il Maritza Plovdiv per 3-0, Conegliano svetta in testa al gruppo A con quattro vittorie (dodici punti) e punta a proseguire la propria marcia in questa manifestazione: un successo contro la quarta forza del raggruppamento, ancora ferma al palo, permetterebbe alla corazzata veneta di ipotecare la qualificazione ai quarti di finale, riservata alle prime classificate dei cinque giorni (le seconde e la migliore terza disputeranno i playoff).

Conegliano, che in stagione ha vinto tutte le partite disputate e che sembra davvero imbattibile, si affiderà in particolar modo alla sua bomber Isabelle Haak e alle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, guidate dalla regista Joanna Wolosz. Riflettori puntati anche sulle centrali Sarah Fahr, Marina Lubian e Cristina Chirichella, oltre che sul libero Monica De Gennaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Mladost Zagabria- Conegliano, match valido per la Champions League 2024-2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MLADOST ZAGABRIA-CONEGLIANO VOLLEY OGGI

Giovedì 9 gennaio

Ore 20.00 Mladost Zagabria vs A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA MLADOST ZAGABRIA-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.