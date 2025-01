Mikaela Shiffrin e il video degli allenamenti: “Tanta strada da fare prima di sciare”. Quando torna in gara?

Mikaela Shiffrin ha postato un video che la ritrae durante una sessione di allenamento in palestra. La fuoriclasse statunitense sta infatti seguendo un percorso di riabilitazione dopo la brutta caduta occorsa lo scorso 30 novembre durante la seconda manche del gigante di Killington e il conseguente intervento chirurgico. La 29enne, che sulle nevi di casa inseguiva la centesima vittoria in Coppa del Mondo, non gareggia da quel giorno e non si sa ancora quando la rivedremo al cancelletto di partenza per disputare una prova del massimo circuito internazionale itinerante.

L’americana ha accompagnato le immagini con un aggiornamento verbale riguardo alle sue condizioni fisiche: “Sto facendo progressi. La prossima fase di recupero consiste nel ritrovare tutta la mia forza, lavorando entro i limiti per i miei addominali. Ci sono ancora molte ore di palestra e di riabilitazione, ma ne sto venendo fuori e ne sono molto felice. Settimana prossima spero di poter fare qualche curva facile sulla neve. C’è ancora tanta strada da fare prima di poter sciare con intensità, ma sono entusiasta del punto in cui ci troviamo“.

Mikaela Shiffrin non gareggerà nei primi due appuntamenti del nuovo anno solare: non sarà impegnata né a Kranjska Gora (4-5 gennaio) né a St. Anton (11-12 gennaio), rinunciando così a gigante e slalom in Slovenia e a discesa libera e superG in Austria. Quando la rivedremo in gara? Lo slalom di Flachau del 14 gennaio è già un’opzione? Potrebbe gareggiare tra Cortina d’Ampezzo (18-19 gennaio) e Garmisch (25-26 gennaio) prendendo parte soltanto ai superG? Oppure il gigante di Kronplatz (21 gennaio) segnerà il suo rientro? Lo slalom di Courchevel (30 gennaio) prima dei Mondiali di Saalbach potrebbe rappresentare un’altra opzione.

La corsa alla Sfera di Cristallo è oggettivamente complicata. Al momento la svizzera Camille Rast guida la classifica generale con 351 punti, appena davanti alla croata Zrinka Ljutic (334) e a Federica Brignone (319), mentre Mikaela Shiffrin è a quota 245 dietro alla svizzera Lara Gut-Behrami (269).