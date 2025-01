McGrath guida lo slalom di Madonna di Campiglio. Vinatzer inforca: era in vantaggio al primo intermedio

Atle Lie McGrath prova ad ipotecare la prima vittoria stagionale dopo la prima manche dello slalom di Madonna di Campiglio. Il norvegese si esalta sulla mitica 3-Tre, rifilando distacchi importanti a tutti gli avversari. Sul podio negli ultimi due eventi tra i rapid gates, McGrath ha fatto la differenza soprattutto sul ripido, sfruttando al meglio la tracciatura del tecnico norvegese Jorgen Nordlund.

La lotta per la vittoria sembra leggermente chiusa, mentre è apertissima quella per il podio. I distacchi da McGrath sono importanti, come dimostrano i 62 centesimi dello svizzero Loic Meillard, secondo al traguardo. Ottima la prova del croato Samuel Kolega, che si piazza al terzo posto con 65 centesimi di ritardo dalla vetta.

Si ritrova l’austriaco Manuel Feller, finalmente protagonista di una bella prima manche, chiusa al quarto posto a 74 centesimi. In piena corsa c’è anche il tedesco Linus Strasser (+0.76), che ha preceduto il francese Steven Amiez (+0.99). Inserimenti con pettorali alti per l’austriaco Michael Matt (21) e il bulgaro Albert Popov (20), rispettivamente settimo ed ottavo a 1.01 e 1.08 dalla vetta. Nono un deludente Henrik Kristoffersen (+1.09), che ha commesso un brutto errore sul secondo dosso, precedendo il croato Filip Zubcic (+1.19)

Sono usciti due dei possibili favoriti per la vittoria come Clement Noel e Timon Haugan, con il transalpino fuori quasi subito, mentre con il norvegese scivolato prima del ripido finale. Stava andando fortissimo anche lo svedese Kristoffer Jakobsen, scivolato anche lui all’imbocco del muro conclusivo.

Enormi rimpianti, come purtroppo spesso accade, per Alex Vinatzer. L’altoatesino aveva stabilito il miglior tempo al primo intermedio ed era in piena lotta per un piazzamento da podio. A poche porte dal traguardo, Vinatzer è entrato troppo dritto in una tripla, incrociando le punte e inforcando. Vinatzer è arrivato comunque al traguardo, ma successivamente le immagini hanno confermato l’errore dell’azzurro.