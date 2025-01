Mattia Casse non si perdona l’errore nel superG di Wengen: “Non ci voleva, ho sciato bene solo a tratti”

Mattia Casse conclude al sesto posto al termine del superG di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025. Sulla splendida cornice del Lauberhorn, l’azzurro ha disputato una prova di buon livello, confermando il suo momento positivo.

La prima gara del fine settimana elvetico ha visto il successo di uno dei padroni di casa. Tutti si aspettavano Marco Odermatt, che però ha concluso con un deludente settimo posto. Davanti a tutti, invece, troviamo Franjo Von Allmen con 10 centesimi su Vincent Kriechmayr, mentre è terzo un altro padrone di casa, Stefan Rogentin a 62. Quarto James Crawford a 62 centesimi, quinto Dominik Paris a 63, davanti proprio a Mattia Casse, che ha tagliato il traguardo a 92 centesimi dalla vetta.

Al termine della gara sulle nevi elvetiche Mattia Casse ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Rai Sport HD: “L’errore che ho commesso in alto mi è costato a caro prezzo, ma penso faccia parte del gioco. Mi sentivo bene e veloce, ed ho stretto troppo. Peccato. Non ci sono stato. Non il posto migliore dove commettere un errore, perché poi si apriva un lungo piano”.

Nel complesso una gara soddisfacente? “A tratti. In alcuni momenti sono stato veloce ed ho sciato bene, ma quell’errore era davvero evitabile. Ora resto concentrato sulla discesa di domani. Gara lunga con tante insidie, come sempre qui a Wengen”.