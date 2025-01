Matteo Gigante e Francesco Passaro al turno decisivo delle qualificazioni degli Australian Open. Bellucci eliminato

Due vittorie e una sconfitta: è questo il bilancio dell’Italia nel secondo turno delle qualificazioni agli Australian Open 2025. Sul cemento di Melbourne sono stati impegnati nella nottata nostrana Matteo Gigante, Francesco Passaro e Mattia Bellucci.

Bene Gigante (n.146 del ranking) che ha sconfitto in 1 ora e 17 minuti di gioco l’austriaco Lukas Neumayer (n.216 ATP). 6-3 6-4 lo score in favore dell’azzurro, che ha espresso un tennis convincente. Matteo si giocherà l’approdo nel tabellone principale contro il portoghese Henrique Rocha (n.174 del ranking), che molto a sorpresa ha sconfitto l’ungherese Marton Fucsovics (n.100 ATP) sul punteggio di 6-2 7-6 (3) in 1 ora e 44 minuti di match.

Una vera battaglia quella vinta da Passaro (n.105 ATP) contro lo spagnolo Javier Barranco Cosano (n.227 del mondo). Una sfida che ha sfiorato le tre ore di gioco (2 ore e 54 minuti) e in cui l’azzurro è stato costretto a rimontare, avendo perso il primo parziale 6-4. Bella la reazione dell’umbro che ha saputo pareggiare i conti nella seconda frazione (6-3) e poi dare tutto nella terza, sfruttando il secondo match-point costruito nel tie-break (7-6 (8)). Sul cammino del tennista tricolore ci sarà il georgiano Nikoloz Basilashvili (n.210 del ranking), che ha piegato il russo Alibek Kachmazov (n.197 del mondo) per 7-5 6-4 in 1 ora e 34 minuti di partita.

Niente da fare invece per Bellucci e questo è un riscontro sorprendente in negativo. Il n.101 del mondo, n.2 del seeding delle qualificazioni, è stato battuto dal francese Terence Atmane (n.156 del mondo) per 7-6 (7) 6-4 in 1 ora e 41 minuti. Il lombardo ha avuto un set-point nel tie-break del primo set, ma non è mai riuscito a comandare nello scambio come avrebbe voluto. È quindi il transalpino a proseguire, dovendo giocare contro lo slovacco Klein il turno decisivo.