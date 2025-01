Matteo Berrettini ha scavalcato Cobolli nel ranking ATP. Per salire ancora serviranno almeno due imprese

Matteo Berrettini, rimasto escluso dal novero delle 32 teste di serie del primo Slam stagionale, sta fronteggiando un tabellone ricco di insidie agli Australian Open 2025. L’azzurro è stato bravo ad avere la meglio sull’ostico britannico Cameron Norrie nel match d’esordio, ma al secondo turno dall’altra parte della rete ci sarà il quotato danese Holger Rune.

Una sfida non proibitiva ma comunque abbastanza complicata per l’ex finalista di Wimbledon, che nel frattempo grazie ai 50 punti incamerati con il successo di ieri ha guadagnato due posizioni superando anche Flavio Cobolli e salendo virtualmente al 32° posto del ranking ATP (il terzo tra gli italiani alle spalle di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti).

L’unico azzurro ancora potenzialmente in grado di insidiare lo status di Berrettini come nuovo n.3 d’Italia a fine torneo sarebbe Lorenzo Sonego, ma solamente nel remoto caso in cui dovesse raggiungere almeno la semifinale. Tornando alla situazione del 28enne romano, non sarebbe sufficiente battere Rune e a seguire il vincente di Hurkacz-Kecmanovic per migliorare la 32ma posizione attuale.

Per tornare nella top30 della classifica mondiale Matteo avrebbe bisogno infatti di superare anche lo scoglio degli ottavi di finale, in cui entrerebbe in rotta di collisione con il numero 1 ATP Jannik Sinner. La scalata del nostro portacolori potrebbe dunque essere rimandata ai prossimi appuntamenti, ma ogni singolo successo renderebbe meno impervia l’ascesa ai piani alti della graduatoria per il resto della stagione.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI 27 GENNAIO

Ranking lunedì 13 gennaio: 1380, 34° posto.

Punti da scartare lunedì 27 gennaio: 0.

Punti da incamerare lunedì 27 gennaio: al momento 50 (Australian Open 2025).

Ranking dopo il passaggio al secondo turno: 1430 punti, 32° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio al terzo turno: 1480 punti, 32° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio agli ottavi: 1580 punti, 32° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 1780 punti, 26° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 2180 punti, 22° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 2680 punti, 15° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 3380 punti, 8° posto virtuale.