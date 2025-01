Berrettini-Rune, la sfida più attesa del 2° turno. Anche Sinner spettatore interessato

Nella mattinata italiana di giovedì 16 gennaio andrà in scena alla John Cain Arena il match tra Matteo Berrettini e Holger Rune, con in palio un posto ai sedicesimi di finale degli Australian Open 2025 di tennis. Quello tra l’azzurro ed il danese rappresenta indubbiamente il secondo turno più intrigante e atteso dell’intero tabellone di singolare maschile, per palmarès e livello attuale dei due protagonisti.

Berrettini non è riuscito (per un soffio) ad entrare tra le 32 teste di serie dell’Happy Slam, esponendosi così alla possibilità di incrociare un big del circuito già al primo o al secondo incontro del torneo. Il sorteggio ha generato dunque questo succoso scontro diretto tra due outsider di lusso della manifestazione, entrambi capaci in passato di attestarsi nelle prime 6 posizioni della classifica mondiale.

Rune ha toccato addirittura un best ranking di numero 4 il 21 agosto 2023, mentre il nostro portacolori si è issato fino alla sesta piazza della graduatoria ATP il 31 gennaio 2022. Si preannuncia una sfida combattuta e incerta, senza un netto favorito almeno sulla carta nonostante le 21 posizioni che separano lo scandinavo (n.13) ed il romano (n.34) in classifica.

Il vincente di questo match se la vedrà al terzo turno con uno tra il polacco Hubert Hurkacz (testa di serie n.18) ed il serbo Miomir Kecmanovic, ma all’orizzonte potrebbe profilarsi un incrocio da brividi agli ottavi contro il numero 1 al mondo Jannik Sinner, uno degli spettatori interessati della partita tra il suo amico/connazionale ed il danese classe 2003.