Berrettini-Rune domani, Australian Open 2025: orario, dove vederlo in tv e streaming

Asticella sempre più in alto per Matteo Berrettini, chiamato ad una prestazione di alto livello per provare a sconfiggere Holger Rune nel match di secondo turno degli Australian Open 2025 di tennis, Slam inaugurale della nuova stagione in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne fino a domenica 26 gennaio.

Si prefigura una sfida complicata per il giocatore italiano, che ha perso gli ultimi due scontri diretti disputati con il danese nel corso della scorsa stagione mentre il suo unico successo (in lotta, 6-4 al terzo) risale al Masters 1000 di Indian Wells del 2022. Ai tempi Rune doveva ancora compiere 19 anni, mentre Berrettini era reduce dalla miglior annata della sua carriera e rappresentava a tutti gli effetti un big del circuito.

La versione odierna di Matteo e Holger è differente, ma in generale possiamo dire che l’ex finalista di Wimbledon ha spesso sofferto il gioco del classe 2003. Servirà dunque un ottimo Berrettini per battere il numero 13 del ranking mondiale e guadagnarsi un terzo turno tutto sommato alla sua portata contro il vincente dell’incontro tra Hurkacz e Kecmanovic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Rune, valevole come secondo turno degli Australian Open 2025. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 o Eurosport 2; in diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-RUNE AUSTRALIAN OPEN 2025

Giovedì 16 gennaio

John Cain Arena – Inizio alle 01.00 italiane

H. Hurkacz [18] vs M. Kecmanovic

A seguire

I. Jovic [WC] vs E. Rybakina [6]

Non prima delle 07.00 italiane

M. Berrettini vs H. Rune [13]

PROGRAMMA BERRETTINI-RUNE AUSTRALIAN OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 o Eurosport 2.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.