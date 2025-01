Mathieu van der Poel salta anche la gara di Koksijde: i dolori continuano, dubbi sul rientro

Mathieu van der Poel ha deciso di saltare anche la gara di Koksijde, prova di ciclocross valida per l’X2O Trofee che si disputerà oggi pomeriggio nel fango della località belga. Il fuoriclasse olandese non sarà della partita a causa di problemi alle costole accusati dopo la caduta avvenuta domenica pomeriggio a Loenhout e che lo aveva già costretto a saltare l’appuntamento di Baal a Capodanno.

Il Campione del Mondo della specialità, che durante le festività natalizie aveva infilato cinque vittorie consecutive, ha espresso la propria amarezza: “Questa è davvero una delusione perché Koksijde è una delle mie gare preferite: è dove ho vinto il mio primo mondiale, ma è troppo preso per rientrare“.

L’alfiere della Alpecin-Deceuninck spera di poter recuperare per la tappa della Coppa del Mondo che andrà in scena domenica 5 gennaio a Dendermonde: soltanto sabato deciderà se essere ai blocchi di partenza. Il 29enne ha dichiarato: “Spero di essere pronto per Dendermonde, anche se temo che sarà una scelta difficile“.