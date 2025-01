Marcell Jacobs pronto a tornare in pista: c’è la data del suo esordio nel 2025!

Marcell Jacobs è pronto per tornare in pista. Il bi-campione olimpico di Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4×100 è pronto per ripartire in vista della stagione indoor. Il nostro portacolori farà il suo esordio nei 60 metri il 2 febbraio a Boston in occasione del New Balance Indoor Grand Prix. Si tratta di un evento nel quale Jacobs avrà modo di confrontarsi con un certo Noah Lyles, oro a Cinque Cerchi nella gara regina a Parigi.

La notizia è arrivata nella serata di ieri e per Marcell è un ritorno su una distanza (60 metri) nella quale si ricordano grandi risultati. Il riferimento è al titolo mondiale del 2022 a Belgrado col record europeo di 6.41, dopo aver vinto il metallo pregiato negli Euroindoor a Torun nel 2021. L’ultima gara disputata nella specialità in questione risale a quasi due anni fa, ovvero alla rassegna continentale di Istanbul.

Sulla pista turca, Jacobs conquistò l’argento, terminando alle spalle di un sorprendente Samuele Ceccarelli. E dunque si riprende con grandi motivazioni. Il quinto posto della finale olimpica, tornando a siglare un tempo di rilievo internazionale, è stata una iniezione di fiducia per Marcell.

L’atleta, allenato da Rana Reider in Florida, avrà modo di capire il livello della sua condizione nel confronto con Lyles, considerando che il primato personale dello statunitense su questa distanza è di 6.43, siglato nella scorsa stagione ad Albuquerque.