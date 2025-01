Madison Keys sorprende Sabalenka nella finale degli Australian Open e vince il primo Slam in carriera

La favola di Madison Keys. Dopo averlo sfiorato nel 2017 a New York, è arrivato il suo primo titolo Slam. L’americana ha sconfitto nella finale degli Australian Open la n.1 del mondo, Ayrna Sabalenka (vittoriosa nel 2023 e nel 2024 a Melbourne), con il punteggio di 6-3 2-6 7-5 in 2 ore e 4 minuti di partita. All’età di quasi 30 anni, la statunitense si è presa una grande rivincita con se stessa, scacciando i fantasmi del passato e togliendosi questa grande soddisfazione.

Un inizio di 2025 fantastico per lei, vista l’affermazione ad Adelaide che aveva preceduto il trionfo nel Major. Un rendimento strepitoso, con 8 vittorie su 8 match al terzo set in questo primissimo scorcio d’annata, che certifica il grande tennis espresso. Da lunedì sarà n.7 della classifica mondiale, potendosi godere questo trionfo. Keys, da questo punto di vista, ha riscattato anche la sconfitta subìta contro Sabalenka nella semifinale degli US Open 2023, anche quella risoltasi nella terza frazione.

Nel primo set il rendimento dell’americana è devastante. Approfittando di un avvio molto incerto della n.1 WTA, Keys fa valere le sue doti di straordinaria colpitrice, prendendo il tempo alla rivale e dimostrandosi anche piuttosto agile negli spostamenti laterali. Nel consegue un parziale di 5-1. Sabalenka ha una minima reazione sul finire della frazione, col parziale contro-break, che però non cambia la storia. Keys, infatti, conquista un altro break e chiude 6-3.

Nel secondo set la statunitense fa più fatica a muoversi lateralmente e la n.1 del mondo, eleva i giri del motore, giocando con maggior frequenza la palla corta. Ci sono i break del terzo e quinto game che danno un connotato chiaro al parziale. Sabalenka cancella tre palle del contro-break nel sesto gioco, prima di concludere sul 6-3.

Nel terzo set entrambe danno tutto quello che hanno. Keys sorprende perché, nonostante la fatica, trova sempre il modo per difendere i suoi turni al servizio. Una sfida decisa dalla tensione ed è la tennista degli States ad avere maggior incisività e coraggio, risalendo da un pericoloso 0-30 nell’undicesimo game e rendendosi protagonista poco dopo di un game in risposta straordinario, suggellato da un dritto a sventaglio vincente a regalargli il successo finale sul 7-5.

Leggendo le statistiche, Keys ha ottenuto molto più della rivale con la prima di servizio (69% vs 60% dei punti vinti) e si è rivelata più efficiente in risposta (40% dei punti vinti, rispetto al 38%).