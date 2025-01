Luciano Benavides centra il successo nella 9a frazione, Daniel Sanders sempre al comando della generale

Con un finale in crescendo Luciano Benavides si è aggiudicato anche la nona frazione della Dakar 2025 che si sta disputando in Arabia Saudita. Il programma odierno proponeva la tappa Riyadh-Haradh con 357 chilometri di prove speciali e 232 di trasferimento. Uno stage dominato dalla ghiaia che era presente dal primo all’ultimo metro.

Come detto, quindi, l’argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory) ha fatto suo lo stage con il tempo di 3 ore, 15 minuti e 38 secondi, precedendo il francese Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) di 1:54, mentre è terzo l’australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory).

Quarta posizione per lo statunitense Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) a 3:39, quinta per il suo connazionale Skyler Howes (Monster Energy Honda HRC) a 4:40, mentre è sesto il cileno José Ignacio Cornejo Florimo (Hero Motorsports) a 4:55.

Settima posizione per lo spagnolo Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) a 6:46, quindi ottavo il suo connazionale Edgar Canet (Red Bull KTM Factory) a 10:38. In nona posizione troviamo il francese Mathieu Doveze (Bas World KTM) a 12:18, mentre completa la top10 lo spagnolo Lorenzo Santolino (Sherco Rally) a 14:45.

In classifica generale Daniel Sanders allunga il suo vantaggio su Tosha Schareina a 14:45, mentre è terzo Adrien Van Beveren a 20:21. Quarta posizione per Luciano Benavides a 27:44, quinta per Ricky Brabec a 31:31.