Lucia Bronzetti cede in due set lottati a Dayana Yastremska nel primo turno a Linz

Si ferma al primo turno l’avventura nel torneo di Linz per Lucia Bronzetti. L’azzurra (n.66 del ranking) è stata sconfitta sullo score di 7-6 (5) 7-5 dall’ucraina Dayana Yastremska (n.72 del mondo) in 2 ore e 8 minuti di partita sul veloce indoor austriaco. Una partita molto equilibrata in cui alla fine è stata l’ucraina a prevalere, al cospetto di una Bronzetti troppo fallosa nei momenti importanti.

Nel primo set la romagnola fatica a trovare il ritmo e Yastremska ne approfitta, andando avanti di un break. La nostra portacolori eleva i giri del motore, sfiorando il contro-break nel quinto e settimo game, ma concretizzando l’opportunità nel nono. L’epilogo è al tie-break e nella stretta finale l’ucraina sa essere più pragmatica sul punteggio di 8-6.

Nel secondo set c’è uno scambio di break e di contro-break immediato a precedere la consistenza nei turni al servizio da parte di entrambe. Bronzetti ha una palla set nel decimo game, ma non riesce a capitalizzarla e, ironia della sorte, perde il turno alla battuta successivo. Uno strappo decisivo ai fini del match, visto l’errore di dritto che costa il match a Lucia sul 7-5.

Leggendo le statistiche, tanta fatica per la tennista nostrana nella gestione della seconda di servizio (33% dei punti vinti) e chiaramente l’incapacità di cancellare le palle break in proprio sfavore, mentre la n.72 del mondo è stata molto più efficace (75%).