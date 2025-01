Sonego verso l’esame Fonseca: “È molto simile a Sinner. Quelli come lui appena imparano 2 cose…”

Lorenzo Sonego non brilla ma riesce comunque a superare lo scoglio del primo turno agli Australian Open 2025, primo Slam della stagione in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne. Il piemontese ha avuto la meglio in quattro set (6-4 5-7 7-5 7-5) sul veterano svizzero Stan Wawrinka, rendendosi protagonista di un colpo estremamente spettacolare che gli ha regalato il break decisivo nel terzo parziale.

“Abbiamo già il punto del torneo… Come mi è venuto? Dalla disperazione, dalla voglia di vincere quel punto perché era fondamentale, e quindi ci ho provato. Non mi sono dato per vinto e ha pagato“, ha commentato l’azzurro in conferenza stampa a proposito del passante vincente spalle alla rete che ha fulminato Wawrinka.

“Mi piace molto l’atmosfera. Ho giocato contro una leggenda. Ovviamente è bello giocare qui in Australia e sono felice per questa vittoria. Non mi aspettavo di giocare sul campo 6 perché Wawrinka è una leggenda del tour e ha vinto questo torneo. Comunque è stato fantastico. Molte persone tifavano per lui oggi, ma è carino“, prosegue Sonego.

Sugli ottimi risultati del tennis italiano anche a Melbourne: “Sicuramente ci sono tanti italiani, stiamo facendo tutti molto bene. Alcuni sono teste di serie e quindi possono permettersi avversari sulla carta di classifica inferiore, ma comunque siamo tutti giocatori molto forti e stiamo facendo veramente bene. Vogliamo fare ancora meglio dell’anno scorso e cercare di battere tutti i record“.

Sul suo prossimo avversario, il baby fenomeno brasiliano Joao Fonseca: “Ci ho giocato contro l’anno scorso, è un giocatore molto forte. Sta acquisendo sempre più consapevolezza e soprattutto continuità. Appena crescono e capiscono due cose, questo tipo di giocatori sale in una maniera incredibile. Lui è un giocatore di estremo talento e quindi di sicuro la sua salita sarà molto rapida, come ha fatto nell’ultimo mese. Ha vinto tantissime partite, quindi è in fiducia, sta giocando un gran tennis e quindi spaventa tutti. In Brasile lo chiamano ‘il piccolo Sinner’? Sono molto simili, entrambi tirano molto forte e giocano di ritmo, servono molto bene. Sono giocatori che possono essere paragonati“.

Sugli obiettivi principali del 2025: “L’obiettivo è sul gioco, stiamo cercando di modificarlo un po’ e renderlo sempre più aggressivo, più verso la rete. Stiamo facendo un grandissimo lavoro sul rovescio, sulla risposta, colpi con ampi margini di miglioramento. L’obiettivo è cercare di andare più avanti nei tornei più importanti e togliermi qualche soddisfazione in più“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini