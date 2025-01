Lorenzo Sonego crolla nel terzo set contro Cameron Norrie degli ottavi di finale a Hong Kong

Lorenzo Sonego ci prova, ma cede di schianto nel terzo set contro il britannico Cameron Norrie (n.49 del ranking) negli ottavi di finale dell’ATP250 di Hong Kong. Sul cemento asiatico si è assistito a un match interrotto più volte dalla pioggia che ha costretto i tennisti a entrare e a uscire dal campo. Non semplice gestire la situazione. In tutto questo, Sonego ha mostrato carattere nel secondo set, dopo una prima frazione decisamente scialba. Tuttavia, nel parziale decisivo si è spenta letteralmente la luce e Norrie ha potuto far sua la partita sullo score di 6-2 4-6 6-1 in 2 ore e 32 minuti di gioco.

Nel primo set l’avvio sorride al britannico. Le traiettorie mancine si rivelano letali per Sonny, costretto a perdere sempre tanto campo e a subire l’iniziativa dell’avversario, specialmente sullo schema dritto incrociato-rovescio lungolinea. Così si giustificano i due break del terzo e settimo gioco, portando al 6-2.

Nel secondo set si assiste al festival delle interruzioni con i due tennisti obbligati a rientrare più volte negli spogliatoi per la pioggia. In questo alternarsi di situazioni, Lorenzo trova il modo per far male al suo avversario nel decimo game, con alcune risposte fulminanti che gli consegnano il parziale sul 6-4.

Nel terzo set, quando si pensa che l’azzurro possa avere dalla sua l’inerzia della partita, la gestione del primo game è pessima. Errori anche col dritto per il piemontese, che danno il via al trionfo di Norrie. L’intensità cala vertiginosamente nel tennis dell’azzurro e il 6-1 è la rappresentazione perfetta.

Leggendo le statistiche, si evidenzia il dato del 30% dei punti vinti dall’italiano con la seconda in campo, rispetto al 72% del britannico. Un differenziale decisivo ai fini del riscontro finale.