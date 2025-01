Lorenzo Sonego, che cuore! Elimina in 5 set il nuovo fenomeno Fonseca e accede al 3° turno degli Australian Open!

Lorenzo Sonego getta il cuore oltre l’ostacolo. Il torinese (n.55 del mondo) ha eliminato il brasiliano Joao Fonseca (n.112 del ranking) nel secondo turno degli Australian Open 2025. Contrariamente a quello che si poteva pensare soprattutto dopo la scintillante prestazione del verdeoro contro il russo Andrey Rublev (n.9 del mondo), Sonego è riuscito a imporsi al quinto set: 6-7 (6) 6-3 6-1 3-6 6-3 lo score in 3 ore a 41 minuti di partita.

Una battaglia nella quale Sonny ha fatto vedere che in lotta è sempre un giocatore temibile, mentre il sudamericano probabilmente ha anche un po’ pagato dal punto di vista emotivo quanto accaduto in avvicinamento a questo, viste le attenzioni che tutti gli hanno dato per la super partita fatta contro il moscovita. Sonego, quindi, approda al terzo turno e se la vedrà contro l’ungherese Fabian Marozsan, vittorioso contro la testa di serie n.17 Frances Tiafoe.

Nel primo set l’approccio del piemontese è ideale: grande aggressività fin dalla risposta, nel tentativo di accorciare gli scambi e togliere il tempo all’avversario. Arrivano le palle break per il giocatore italiano, ma manca concretezza nel secondo, decimo e dodicesimo game. Una beffa se poi si prende in considerazione l’andamento del tie-break in cui Lorenzo cancella tre palle set, rimontando dal 3-6, ma poi deve cedere 8-6.

Nel secondo set la reazione del tennista allenato da Fabio Colangelo è super e in risposta fa una differenza notevolissima. Fonseca viene preso alla sprovvista e i break sono tutti dell’italiano nel terzo e nel nono gioco. Conclusione: 6-3.

Nel terzo set bravissimo Lorenzo ad annullare una palla break in apertura. Con grande determinazione, Sonego gioca tutti i punti senza lasciarsi sfuggire l’occasione di passare a condurre le danze. E così è nel quarto e sesto game, approfittando della rottura prolungata del rivale, incapace di cambiare l’inerzia dello scambio. L’azzurro conquista così il parziale 6-1, cancellando anche due palle del parziale contro-break nel settimo gioco.

Nel quarto set c’è la reazione del sudamericano, che trova alcune delle sue accelerazioni, mettendo a nudo i limiti di Sonego dal lato sinistro. Il break c’è e viene mantenuto fino alla fine con grande autorevolezza, visto il risultato di 6-3. Si va al quinto parziale e il piemontese dimostra di avere gli attributi. Il settimo gioco è quello decisivo perché Lorenzo annulla una palla break e di fatto taglia le gambe al suo avversario. Nel game successivo, infatti, con alcune accelerazioni di dritto, c’è lo strappo e nel turno alla battuta del nono game l’epilogo sul 6-3.

Leggendo le statistiche, prendiamo atto dei 12 ace del giocatore italiano, con il 67% di prime di servizio in campo, il 77% dei quindici vinti con la prima e il 57% con la seconda. Saldo in attivo per quanto concerne il rapporto vincenti/gratuiti pari a 46/41.