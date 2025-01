Lorenzo Musetti: “Molto felice, ho giocato meglio oggi. Con Shelton la chiave è farlo entrare nello scambio”

C’è soddisfazione nelle parole di Lorenzo Musetti dopo la vittoria su Denis Shapovalov. Quasi tre ore, ma soli tre set impiegati per eliminare il canadese dagli Australian Open e approcciarsi alla sfida con Ben Shelton, un terzo turno decisamente atteso che vede l’italiano avanti 2-0 nei precedenti contro l’americano.

Queste le prime parole del toscano in conferenza stampa: “Sono molto felice e contento, non solo di aver ottenuto il terzo turno, ma per come l’ho ottenuto. Due partite sofferte. Quella di oggi giocata meglio anche da un punto di vista tennistico. Sapevo che con lui era importante attaccarsi a qualsiasi momento della partita e cercare di vincere più punti più possibili, portandolo al suo limite. E si è visto nel tie-break del secondo set, che secondo me è stato un po’ la svolta della partita. Ottimo atteggiamento, che mi rende orgoglioso del lavoro che sto facendo“.

Gli fanno notare un detto proprio dell’allenatore di calcio Massimiliano Allegri: “Una vittoria di corto muso? Una citazione perfetta. Il mister ha vinto veramente tanto. Credo che in questo sport non esista il pareggio come nel calcio, ma il fatto di vincere punti importanti, essere coraggiosi e intraprendenti abbia pagato in questi due match. Quello di oggi non è proprio un corto muso, la partita con Matteo invece è durata 4 ore e si poteva definire in quel modo“.

La condizione fisica c’è: “Il braccio rispetto a Hong Kong si è ristabilito, ho affrontato bene questi due giorni. Fisicamente mi sento bene, oggi è stata una partita non così importante da un punto di vista fisico come lo era stata quella con Matteo. Buone cose per la prossima“.

Prospettiva, ovviamente, su Ben Shelton: “La partita più simile per condizioni di gioco è quella di Miami. Ovvio che non abbiamo giocato mai in uno Slam e in Australia, ma ci conosciamo bene, sappiamo come giocare contro entrambi. Non sarà una partita facile, è un giocatore dalle ottime qualità, dall’ottimo servizio. Credo che la chiave sia quella di scardinare il suo gioco, cercare di farlo entrare nello scambio, che è la parte che piace un po’ di più a me. Sicuramente due vittorie contro di lui possono pesare solo se riesco a fargli vedere che il pallino del gioco è sempre quello. Nelle due precedenti ero sempre propositivo“.

Arriva poi anche un’analisi circa il modo di affrontare i primi turni Slam: “Credo che nella prima partita si sapesse di non brillare, ma l’importante era vincere. Oggi già meglio, sicuramente uno step in avanti. Ci sono alcune cose che mi piacerebbe fare meglio, ma prendo come esempio quello delle migliori settimane come quella di Wimbledon, dove ho combattuto nelle prime 3-4 partite per poi giocare il miglior tennis con Fritz e Djokovic. Per arrivare in fondo a un torneo così bisogna soffrire, c’erano degli anni in cui arrivavo al Roland Garros e vincevo le prime tre partite senza perdere un set, poi appena c’era più lotta e sofferenza tutti i meccanismi e le belle cose nei primi tre match saltavano. Meglio iniziare così per essere già pronti e preparati a risolvere situazioni complicate“.

Sul fatto di affrontare mancini su mancini: “Con avversari come Shelton e Shapovalov, che fanno entrambi dei servizi la loro arma, la risposta può cambiare tanto. Oggi secondo me sono stato bravo a prendergli le misure, perché ci sono state delle volte in cui era veramente molto difficile rispondere, specialmente col vento contro. Ho cercato sempre di più, con avversari mancini e poi molto aggressivi, di allungare gli scambi. Quello è andato a mio vantaggio e cercherò di farlo anche con Shelton, perché secondo me se andiamo sullo scambio da fondocampo è dove devo prendere il pallino del gioco. Non posso pensare di batterlo sul servizio“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini