Basket, l’Olimpia Milano schianta il Maccabi in Eurolega e continua la sua corsa verso i playoff

Prova di forza dell’Olimpia Milano nel ventesimo turno di Eurolega. I Campioni d’Italia dominano contro il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Belgrado, imponendosi per 107-74. Seconda vittoria consecutiva nel 2025 per Milano, l’undicesima della stagione, con l’Olimpia che resta in piena zona playoff. Adesso per la squadra di Messina ci saranno due sfide casalinghe contro Alba Berlino e Partizan Belgrado e per l’Olimpia sarebbe fondamentale continuare la striscia positiva per migliorare ulteriormente la propria classifica.

Shavon Shields è il miglior marcatore dell’Olimpia con 18 punti, mentre segnano 17 punti sia Nikola Mirotic sia Zach LeDay. Ottimo anche il contributo da parte di Armoni Brooks (15) e Leandro Bolmaro (14). Il Maccabi vive una serata terribile da tre punti (1/21), con Roman Sorkin che segna 16 punti.

Ottimo avvio dell’Olimpia con l’appoggio di Mirotic per il 7-2. Il Maccabi si prende ben sei rimbalzi in attacco nei primi minuti e reagisce e con Williams, che trova il primo vantaggio della partita (8-7). Messina trova le carte giuste dalla panchina e sono LeDay e Brooks a costruire il mini parziale che permette a Milano di chiudere avanti il primo quarto (20-14).

Il Maccabi parte meglio ad inizio secondo quarto (22-24), ma l’Olimpia ritrova fluidità in fase offensiva e tocca il +7 con il facile appoggio al vetro di Bolmaro (35-28). Si accende ancora Mirotic, che arriva a 13 punti nel primo tempo, con Milano che raggiunge la doppia cifra di vantaggio con i liberi del montenegrino (39-28). Nel finale di quarto qualche lampo degli israeliani, ma l’Olimpia si presenta all’intervallo sul +8 (45-37).

Subito la tripla di Mannion ad aprire il secondo tempo. Milano spinge sempre di più sull’acceleratore con l’ex Varese e Bolmaro che continuano a perforare la difesa del Maccabi per il +13 (55-42). L’Olimpia è in pieno controllo della partita e allunga sul +20 con il contropiede firmato LeDay-Brooks (66-46). Messina dà spazio a quasi tutta la sua panchina, con in campo anche Flaccadori, che risponde presente con due triple che fanno volare Milano sul +24 a fine terzo quarto (78-54).

Gli ultimi dieci minuti sono una pura formalità. La vittoria dell’Olimpia è già in ghiaccio da tempo e la tripla di Shields vale addirittura il +30 (92-62). Milano si toglie anche lo sfizio di sfondare il muro dei cento punti con la tripla di capitan Ricci. Finisce 107-74.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

MACCABI TEL AVIV – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 74-107 (14-20, 23-25, 17-31, 20-29)

Maccabi: Hoard 2, Shayok 2, Sorkin 16, Rayman 3, Dibartolomeo 4, Rivero 4, Cohen, Randolph 15, Jokubaitis 14, Blatt, Williams 12, DeJulius 2

Milano: Mannion 8, Tonut, Bolmaro 14, Brooks 15, LeDay 15, Ricci 8, Flaccadori 8, Diop, Caruso, Shields 18, Mirotic 17, Gillespie 2