LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2025 in DIRETTA: Caffont in small final! Attesa per la semifinale di March

19:23 TUTTI CON AARON MARCH, SUL TRACCIATO BLU! FORZA MARCH Aaron ITA vs WINTERS Cody USA INIZIO SEMIFINALI – CATEGORIA MASCHILE 19:22 Aveva ragione Miki! malgrado un inizio complicato la giapponese ha fatto la differenza sull'ultima sezione battendo l'elvetica che, a questo punto, sarà l'avversaria di Caffont in Small Final 19:21 Adesso la seconda semifinale, Miki ha scelto il tracciato blu. Scelta stranissima la sua BAETSCHI Flurina Neva SUI vs MIKI Tsubaki JPN 19:20 Troppo veloce Hofmeister che conduce la gara dall'inizio alla fine conquistando la big final. Ben 48 centesimi lo scarto tra i due. Era un compito troppo difficile, specie su quel tracciato. Peccato! 19:19 Si comincia! Sfida difficilissima per Elisa che sfida la fortissima Hofmeister sul tracciato blu CAFFONT Elisa ITA vs HOFMEISTER Ramona Theresia GER INIZIO SEMIFINALI – CATEGORIA FEMMINILE 19:18 Adesso è il momento clou. Tra pochi istanti partiranno le semifinali femminili. E' il momento di ruggire, è il momento di fare la differenza. TUTTI CON ELISA CAFFONT! 19:17 La spunta Payer per 22 centesimi che vince sul tracciato blu. 19:17 Ora l'ultima heat di questi quarti, poi sarà il tempo delle semifinali femminili PAYER Alexander AUT vs AUNER Arvid AUT 19:16 Equilibratissima la sfida tra i due che sono arrivati esattamente pari all'intermedio. Alla fine la spunta Promegger per 23 centesimi. Questa è stata di gran lunga la run migliore fino a questo momento 19:15 Ora la terza heat CASANOVA Gian SUI vs PROMMEGGER Andreas AUT 19:14 Alla fine la spunta un Winters concentratissimo, sarà lui a sfidare Aaron March. L'azzurro stavolta avr però diritto di scelta in quanto meglio classificato. 19:13 Adesso la seconda heat WINTERS Cody USA vs HELDMAN Ben CAN 19:12 SEMIFINALEEEEEEE! YANKOV SI BLOCCA IN UNA CUNETTA, ALTRO COLPO DI FORTUNA PER L'AZZURRO. POTREBBE ESSERE LA SUA GIORNATA 19:11 E' il momento di Aaron March, anche per lui tracciato blu. Vediamo che succede, forza Aaron! MARCH Aaron ITA vs YANKOV Radoslav BUL INIZIO QUARTI DI FINALE – CATEGORIA MASCHILE 19:11 Adesso è il momento dei quarti di finale maschili. Occhi puntati su Aaron March 19:10 Amici di OA Sport, anche Miki sbaglia in apertura di prova. Poi la nipponica è bravissima a recuperare terreno vincendo la heat, complice anche la caduta di Dekker. Elisa Caffont sarà dalla parte blu in semifinale. Ci vorrà un'impresa 19:09 Adesso l'ultima heat di questi quarti femminili, vediamo se anche il fenomeno Miki avrà problemi nella parte blu MIKI Tsubaki JPN vs DEKKER Michelle NED 19:08 Errore, stavolta nella parte rossa, per Zogg. Passa non senza sorprese la giovane Baetschi 19:07 Derby svizzero in questa terza heat BAETSCHI Flurina Neva SUI vs ZOGG Julie SUI 19:06 Passa la tedesca, sarà lei a sfidare Caffont in un vìs-a-vìs complicatissimo. Errore per Payer, sempre nel tracciato blu che ha evidenti problemi. 19:05 Adesso con il cuore più leggero seguiamo le altre tre batterie. Ecco le due pretendenti della seconda heat HOFMEISTER Ramona Theresia GER vs PAYER Sabine AUT 19:05 FULMINE ELISA CAFFONT CHE DEMOLISCE L'AUSTRIACA E PASSA CON +1.01. SIAMO IN SEMIFINALE! 19:04 Ci siamo! Tutti con Elisa Caffont. L'azzurra è pronta a sfidare la veterana Claudia Riegler nella prima heat. Tracciato rosso per lei CAFFONT Elisa ITA vs RIEGLER Claudia AUT

19:00 Tra quattro minuti cominceranno i quarti femminili

INIZIO QUARTI DI FINALE – CATEGORIA FEMMINILE

18:58 Sarà solo Aaron March a difendere i colori azzurri in campo maschile. C’è grande amarezza per quanto successo con Bormolini e Messner.

18:57 Ora l’ultima heat degli ottavi maschili, poi ci saranno i quarti femminili con Elisa Caffont

3

AUNER Arvid

AUT

14

GERGYOVSKI Petar

BUL

18:56 Gara sporca per entrambi, alla fine passa Payer, il sudcoreano non arriva al traguardo

18:55 Adesso la penultima heat

6

PAYER Alexander

AUT

11

KIM Sangkyum

KOR

18:54 NOOOOOOOOOO! Errore per Gabrel nelle prime porte prima con una derapata, poi con una torsione a 360. Serata sfortunatissima per l’italia

18:53 Stringiamoci tutti intorno all’ultimo azzurro in gara, Gabriel Messner

10

CASANOVA Gian

SUI

7

MESSNER Gabriel

ITA

18:53 Tutto facile per l’austriaco con il polacco che non arriva neanche al traguardo.

18:52 Ora la quinta heat

2

PROMMEGGER Andreas

AUT

15

KWIATKOWSKI Oskar

POL

18:51 CLAMOROSO A BAD GASTEIN. Heldman batte Bormolini per +0.19. Incredibile rimonta per il nordamericano che ha messo la quinta al cambio di pendenza beffando l’azzurro. Questa non ci voleva

18:50 Ora attenzione, momento importantissimo. C’è Maurizio Bormolini

16

HELDMAN Ben

CAN

1

BORMOLINI Maurizio

ITA

18:49 Baumeister commette lo stesso errore dell’atleta precedente e va largo alla fine del tracciato. Passa Winters per +0:20

18:48 Ora è il momento della terza heat

9

BAUMEISTER Stefan

GER

8

WINTERS Cody

USA

18:47 Sbaglia CAVIEZEL che va largo nelle ultime battute! Ma Aaron stava recuperando dopo una prima sezione molto complicata

18:47 Adesso subito un altro azzurro, Aaron March. Tracciato rosso per lui.

CAVIEZEL Dario

SUI

MARCH Aaron

ITA

18:46 NOO! Va Fortissimo Yankov nella prima parte di tracciato, poi l’azzurro va largo nelle ultime porte. Passa il bulgaro con un secondo e mezzo di margine

18:45 Si parte subito fortissimo, nella prima heat c’è Daniele Bagozza, tracciato blu per lui.

YANKOV Radoslav

BUL

BAGOZZA Daniele

ITA

INIZIO QUARTI DI FINALE – CATEGORIA MASCHILE

18:44 L’Italia potrà dunque affidarsi ad Elisa Caffont per i quarti. Ma ora pensiamo agli ottavi maschili.

18:43 Sul tracciato blu le atlete vanno in difficoltà dopo le prime tre porte, forse per presenza di ghiaccio. Passa la Dekker con uno scarto di +0.48 sull’avversaria. Sei atlete su otto sono passate dal rosso.

18:43 Adesso l’ultima batteria degli ottavi femminili, poi sarà la volta di quelli maschili

GASSER Larissa

SUI

DEKKER Michelle

NED

18:42 Errore per Moisan che sbaglia l’entrata nella terza porta; passa Miki senza problemi

18:41 ci avviciniamo alla conclusione di questi ottavi, ecco le atlete in lizza, occhio alla leader della classifica generale Miki

MOISAN Aurelie

CAN

MIKI Tsubaki

JPN

18:40 L’elvetica passa il turno con un secondo di vantaggio, sarà derby con la Zogg ai quarti.

18:39 È già tempo della sesta batteria

BUCK Kaylie

CAN

BAETSCHI Flurina Neva

SUI

18:38 Sul velluto la Zogg che regola l’avversaria con 81 centesimi di vantaggio

18:38 Derby elvetico in questa quinta heat, la neve sembra quasi ghiacciata

KEISER Jessica

SUI

ZOGG Julie

SUI

18:37 Cade subito alla terza porta la svizzera che deve chiaramente cedere il passo alla teutonica. Esito scontato in questa batteria.

18:36 Adesso è il momento della quarta batteria, occhio a Hofmeister che è stata la migliore delle batterie

BAETSCHI Laila Ursina

SUI

HOFMEISTER Ramona Theresia

GER

18:35 In ritardo Coratti nel primo intermedio, poi l’azzurra cade a pochi metri dal traguardo mentre cercava di riprendree l’avversaria. Passa Payer

18:34 Adesso la terza heat, anche Coratti sceglie il rosso ma era prevedibile

PAYER Sabine

AUT

CORATTI Jasmin

ITA

18:33 Più pulita per Claudia Rigler che si è portata in testa già al primo intermedio. Rigler ha cercato di recuperare, ma deve cedere il passo per solo 4 centesimi. Peccato

18:32 Adesso la seconda batteria, anche Dalamsso sceglie il rosso.

RIEGLER Claudia

AUT

DALMASSO Lucia

ITA

18:31 Passa il turno Elisa con quattordici centesimi di vantaggio. Prestazione solida per l’azzurra.

18:30 Si Parte subito forte per i nostri colori. Ecco le sfidanti. Caffont sceglie il tracciato rosso.

CAFFONT Elisa

ITA

MADEROVA Zuzana

CZE

INIZIO OTTAVI DI FINALE – CATEGORIA FEMMINILE

18:27 Sale la tensione a Bad Gastein. Tra soli tre minuti cominceranno gli ottavi femminili!

18:25 L’Italia sarà subito protagonista con Elisa Caffont, impegnata nella prima heat degli ottavi di finale. La sfidante sarà Zuzana Maredova. Poi sarà la volta di Lucia Dalmasso e Jasmin Coratti, collocate nella seconda e nella terza batteria. Sarà un inizio palpitante in chiave Italia!

18:23 Pendenza media di 34 gradi, si tratta di una delle piste più ripide di tutto il circuito di Coppa del Mondo. 23 le porte, così come le curve. Buone le condizioni climatiche con una temperature ben al di sotto dello zero.

18:20 Dieci minuti all’inizio della gara! Ricordiamo che prima si disputeranno gli ottavi di finale femminile. Poi, alle 18:45, quelli maschili.

18:17 Questa l’overall femminile

1 9305427 MIKI Tsubaki JPN 2003 230 280 510

2 9055032 PAYER Sabine AUT 1992 245 190 435

3 9435005 KROL-WALAS Aleksandra POL 1990 266 78 344

4 9295154 CORATTI Jasmin ITA 2001 208 108 316

5 9515082 ZOGG Julie SUI 1992 153 133 286

6 1004920 RIEGLER Claudia AUT 1973 100 165 265

7 9295132 CAFFONT Elisa ITA 1999 157 66 223

8 9205058 HOFMEISTER Ramona Theresia GER 1996 141 81 222

9 9405023 DEKKER Michelle NED 1996 67 149 216

10 9295145 DALMASSO Lucia ITA 1997 165 44 209

18:15 Diamo uno sguardo anche alla top 10 di specialità femminile

1 9305427 MIKI Tsubaki JPN 2003 80 100 100 280

2 9055032 PAYER Sabine AUT 1992 100 45 45 190

3 1004920 RIEGLER Claudia AUT 1973 45 80 40 165

4 9405023 DEKKER Michelle NED 1996 29 40 80 149

5 9515082 ZOGG Julie SUI 1992 60 60 13 133

6 9515212 BAETSCHI Flurina Neva SUI 2003 18 50 60 128

7 9295154 CORATTI Jasmin ITA 2001 36 36 36 108

8 9205058 HOFMEISTER Ram. GER 1996 26 29 26 81

9 9435005 KROL-WALAS Aleksandra POL 1990 32 24 22 78

10 9535569 PFLUM Iris USA 2003 20 32 15 67

18:13 Questa, invece, la top 10 overall

1 9290227 BAGOZZA Daniele ITA 1995 158 190 348

2 9560053 MASTNAK Tim SLO 1991 219 109 328

3 9290200 BORMOLINI Maurizio ITA 1994 166 129 295

4 1054984 KARL Benjamin AUT 1985 101 161 262

5 9050238 AUNER Arvid AUT 1997 74 174 248

6 1093190 PROMMEGGER Andreas AUT 1980 122 124 246

7 9290281 MESSNER Gabriel ITA 1997 41 190 231

8 9050217 OBMANN Fabian AUT 1996 132 93 225

9 1094969 YANKOV Radoslav BUL 1990 176 48 224

10 9320014 KIM Sangkyum KOR 1989 194 25 219

11 9290107 CORATTI Edwin ITA 1991 191 20 211

18:11 Quella di oggi sarà una prova di fondamentale importanza per l’Italia che, come sappiamo, lotta per la sfera di cristallo. Questa la situazione nella categoria maschile (top 10) di specialità

1 9290281 MESSNER Gabriel ITA 1997 60 80 50 190

3 9050238 AUNER Arvid AUT 1997 45 29 100 174

4 1054984 KARL Benjamin AUT 1985 80 45 36 161

5 9290200 BORMOLINI Maurizio ITA 1994 100 – 29 129

6 1093190 PROMMEGGER Andreas AUT 1980 24 60 40 124

7 9560053 MASTNAK Tim SLO 1991 50 50 9 109

8 9510316 CAVIEZEL Dario SUI 1995 20 – 80 100

9 9050217 OBMANN Fabian AUT 1996 9 24 60 93

10 9100945 GAUDET Arnaud CAN 2000 36 10 24 70

18:09 Le qualificazioni, andate in scena nel primo pomeriggio, hanno sorriso ai colori azzurri. A passare il taglio sono stati infatti Maurizio Bormolini, Aaron March, Gabriel Messner e Daniele Bagozza. Fuori Edwin Coratti ma anche il nostro Capitano Roland Fischnaller. In campo femminile dentro invece Elisa Caffont, Lucia Dall’asso e Jasmine Coratti, out Elisa Fava. QUI la nostra cronaca

18:06 BUONASERA, AMICI DI OA SPORT! Mancano poco più di venti minuti all’inizio della gara!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del parallel slalom di Bad Gastein (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di snowboard alpino 2024-2025.

L’Italia ha passato una sola gara senza podio in questa Coppa del Mondo di snowboard alpino: dopo la tappa non favorevole di Davos, gli azzurri sono tornati a brillare sulle nevi di Scuol. In Svizzera è arrivato il successo di Maurizio Bormolini nel PGS, il suo sesto in carriera in Coppa del Mondo e in più è arrivato il quarto posto di Gabriel Messner.

Il direttore tecnico Cesare Pisoni porterà i soliti tredici atleti a Bad Gastein: Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini che è leader della classifica di PGS, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Marc Hofer e Gabriel Messner al maschile, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti ed Elisa Fava per il settore femminile.

Proprio Bad Gastein è una tappa che Maurizio Bormolini gradisce particolarmente: il classe 1994 nativo di Tirano proprio in Austria ha ottenuto la sua prima vittoria in Coppa del Mondo nel gennaio del 2023 e si è ripetuto ancora lo scorso anno. Vista la forma smagliante può arrivare un tris?

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del parallel slalom di Bad Gastein (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di snowboard alpino 2024-2025. Si comincia alle 18.30 con gli ottavi di finale. Buon divertimento!