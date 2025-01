LIVE Fognini-Dimitrov, Australian Open 2025 in DIRETTA: incognita sulle condizioni fisiche dell’italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno degli Australian Open 2025 tra Fabio Fognini e Grigor Dimitrov.

Un esordio molto complicato per il ligure, che in un certo senso il suo torneo l’ha portato a casa solo guadagnandosi il diritto di partecipare. Fognini ha chiuso l’anno 2024 nei primi 100 giocatori del mondo, e proverà a ritagliarsi un’altra annata da protagonista nel massimo circuito, sperando di non sprofondare in classifica e guadagnarsi il pass per tutti i tornei dello Slam, quelli per cui si alza ancora dal letto per andare ad allenarsi. In più il ligure ha abbandonato il campo ad Adelaide, in preda alla disperazione: l’incognita sul suo fisico quindi c’è e vedremo come deciderà di approcciare la partita.

Grigor Dimitrov rappresenta ormai da oltre un lustro l’élite del tennis mondiale. Stra-favorito contro il veterano azzurro, si trova nella parte di tabellone presidiata da Novak Djokovic (che troverebbe in ottavi), prima però ci sarebbe il ‘bombardiere’ ceco Jiri Lehecka. Ricordiamo che la Bulgaria sta vivendo un momento magico ha vinto lo slalom di Madonna di Campiglio nella giornata di mercoledì 8 gennaio, una vittoria storica che ha come motivato ancor di più un po’ tutti gli atleti invernali e non solo.

Chissà che la prima finale Slam non possa essere dietro l’angolo anche per Dimitrov. Precedenti 5-2 per il bulgaro, che ha vinto il più recente, sul cemento di Bercy nel 2022. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Grigor Dimitrov, si parte come 4° match dalle 01, prima del ligure Rinderknech-Tiafoe; Bencic-Ostapenko e Kalinina-Jabeur. Vi aspettiamo!!