LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: nel quinto stage fari puntati su Sanders, Lategan e Macik

Buongiorno Amici di OA Sport e bentrovati alla DIRETTA LIVE del quinto stage della Dakar 2025. La celeberrima maratona del deserto quest’oggi prevede una tappa con partenza da Alula ed arrivo in quel di Hail, della durata di 414 km di speciale e 64 km di trasferimento.

Si tratta di uno degli appuntamenti clou di tutta la rassegna, in quanto la temibilissima sabbia saudita sarà l‘elemento principale di una tappa che rischia seriamente di provocare riavvicinamenti e ribaltoni. In sostanza, da questa frazione si capirà chi ha davvero le armi per poter arrivare fino in fondo al vertice.

A questo proposito, inutile dire che tra le moto l’osservato speciale sarà il pilota della KTM Daniel Sanders, leader in 25:15:33 davanti a Schareina, secondo con +13:26. Vicino anche Branch, terzo a +26:10. Tra le auto comanda invece il duo Lategan/Cummings (Hilux IMT Evo), attualmente leader in 23:36:24 a sei minuti e cinquantaquattro secondi da Al Rajhi/Gottschalk (Hilux Overdrive), al posto d’onore precedendo Ekstrom/Bergkvist (Raptor), terzi a +21.40. Martin Macik con Tomasek e Svanda (MM Technology) comandano le operazioni tra i camion con il timing di 26:08:56 con un vantaggio di +45:54 rispetto a Loprais/Kripal/Rodewald (Powerstar). Terzi infine Zala/Fiuza/Van Grol con +56:17.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta tappa della Dakar 2025: cronaca in tempo reale per non perdersi davvero nulla dell’evento. Si comincia alle 05.30 italiane con le moto. I nostri aggiornamenti ci saranno a partire dalle 07.30 italiane. Buon divertimento!