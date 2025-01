LIVE Conegliano-Chieri, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le piemontesi sognano lo sgambetto alla capolista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Conegliano e Chieri, partita valevole per la settima giornata del girone di ritorno della serie A1 di volley femminile 2024/2025. Nuovo appuntamento davanti al proprio pubblico per le campionesse del mondo, che ospitano la Chieri ’76 Volleyball. La squadra piemontese è stata una delle poche in grado di strappare un set alla capolista in questo campionato.

Nella gara d’andata, disputata il 10 novembre, la Prosecco Doc Imoco Conegliano ha trionfato per 25-16, 25-23, 23-25, 25-21. In campionato le campionesse di tutto hanno perso in totale 4 set: due contro Roma (uno all’andata ed uno al ritorno), uno contro Chieri ed uno con Vallefoglia. Al momento le ragazze di Daniele Santarelli guidano quindi la classifica a punteggio pieno con ampio margine su Scandicci, Novara e Milano. Nell’ultimo appuntamento stagionale Conegliano ha sconfitto il Rzeszow per 3-0 vincendo il gruppo A della Champions League ed avanzando ai quarti di finale

Stagione positiva per Chieri che al momento occupa la quinta posizione in classifica con 35 punti. In campionato la formazione piemontese è reduce dai successi contro Talmassons (3-1) e Busto Arsizio (3-0) che le hanno permesso di mettersi alle spalle la sconfitta casalinga con Perugia. In questa settimana anche Chieri è scesa in campo in Europa: le piemontesi hanno sconfitto 25-16, 25-16, 25-22 il Benfica volando alle semifinali della Challenege Cup femminile.

L’incontro tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Chieri ’76 Volleyball chiuderà la settima giornata di ritorno con l’inizio previsto per le 18.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Conegliano e Chieri con aggiornamento punto dopo punto. Buon divertimento!